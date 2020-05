Inka Bause läutet die vorerst finale weltweite Balzrunde ein: Wo geht für wen die Liebesreise hin? In Corona-Zeiten müssen die Bauern und ihre liebeshungrigen Hofgäste besonders große Hürden nehmen - einige scheinen zu stolpern.

Welche Herzen schlagen synchron? Wo muss noch ein bisschen nachgeholfen werden? Und bei wem ist der Ofen aus? Nach einer wochenlangen Liebestour rund um den Globus zieht Format-Verkupplerin Inka Bause nun Bilanz und fordert die Balztagebücher ein. Auch in diesem Jahr hat Amor auf so manch internationalem Hof wieder für Furore gesorgt und einsame Herzen auf ihrem Weg ins Liebesglück zusammengeführt.

Ashok und Myria - die Yogalehrerin scheint hingerissen. (Foto: rtl.de)

Die mit Abstand meisten Geigen hängen in Indien, Australien und Neuseeland über den Dächern. Gewürz-Papst Ashok, Geflügel-Queen Vivien und Bienenkönig Daniel stehen voll im Liebessaft und können ihr eingeflogenes Glück kaum fassen. Zum Ende der Hofwochen werden in der Ferne Tattoos gestochen, Segelboote gechartert und Sektflaschen geköpft. Ashok und Myria, Vivien und Sebastian und Daniel und Maria: Hier passen (scheinbar) alle Deckel auf die Töpfe.

Sigi und Edith stoßen auf "ewige Freundschaft" an

Auch in Afrika treten alle Kandidaten zum Ende des "Bauer sucht Frau International"-Trips mit einem Lächeln im Gesicht vor die Kameras. Sigi hat sich mittlerweile für Edith entschieden. Gemeinsam turtelt das Duo noch einmal über das Gelände des naheliegenden Geparden-Streichelzoos. Kurz vor dem Kofferpacken sind sich beide einig: Die ganz große Liebe ist es zwar nicht geworden. Aber eine "ewige Freundschaft" ist ja auch ein tolles Geschenk.

Ein paar hundert Kilometer weiter südlich basteln Farmer Gerhard und Orchestermusikerin Birgit im Gleichschritt an der Entwicklung ihrer Beziehung. Ganz gemächlich und vollkommen druckbefreit nähern sich die beiden Oldtimer-Freunde weiter an. Ein romantisches Dinner-Date, der Glanz eines nagelneuen Auspuffflügels und eine gemütliche Bootstour tragen schließlich dazu bei, dass sich auch bei Gerhard und Birgit erstmals die Lippen treffen.

"Ich muss zurück zu meinen beiden Hunden"

Bei Gerhard und Birgit hat's gefunkt! (Foto: rtl.de)

Von bekennenden Küssen oder innigen Zukunftsplänen ist man auf dem Gnadenhof von Emanuel in Österreich und auf der Pferderanch von Reiner in Ungarn weit entfernt. Dem Erstgenannten dackelt das Liebespech aber auch hinterher wie ein trauriges Waisenküken. Nach den frühzeitigen Abschieden von Journalistin Claudia und Fischretterin Bianca muss nun auch Hundetrainerin Irene vorzeitig die Zelte abbrechen. "Ich muss zurück zu meinen beiden Hunden", schluchzt die Bayerin in die Kamera. Ja, die Corona-Krise macht auch vor "Bauer sucht Frau International" nicht Halt. Zum Abschied fließen bei Irene und Emanuel die Tränen. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass man nach dem ganzen Virendesaster vielleicht noch einmal von vorne anfangen kann.

Noch einmal ganz von vorne anfangen würde wahrscheinlich auch Cowboy Reiner ganz gerne. Der schroffe Huftierfreund mit dem Faible für indianische Reitrituale hat seine beiden Damen Verena und Tanja schon zu oft "emotional links liegenlassen". Da helfen im Endspurt auch keine Folklore-Party und keine wilde Offroad-Tour mit Allradspaß mehr. Sekunden bevor die letzte Format-Klappe fällt steht Reiner wieder alleine da. Verena ist schon zwei Tage vor dem Finale abgereist. Und nun zeigt auch die in Tränen aufgelöste Tanja mit beiden Daumen nach unten.

Bei Daniel und Maria hängen die Big-Love-Flaggen auf Halbmast

Hat Daniel seine Bienenkönigin doch nicht gefunden? (Foto: rtl.de)

Nach so vielen Dramen will es Inka Bause zum Abschluss noch einmal ganz genau wissen. Welche Paare ziehen gemeinsam durch den Corona-Sturm? Und bei wem hat der Funken letztlich doch kein Feuer entfacht? Das Ergebnis: Tanja will nach der Corona-Krise noch einmal zurück nach Ungarn und einen zweiten Versuch wagen. Ashok, Vivien, Emanuel, Gerhard und Christopher sind ebenfalls guter Dinge, dass die gefundene Knospe namens Liebe irgendwann richtig aufblüht. Nur bei Imker Daniel und Grafikdesignerin Maria hängen die Big-Love-Flaggen auf Halbmast. Beide können sich in Corona-Zeiten keine Fernbeziehung vorstellen. Mal schauen, welche hiesigen Bauern demnächst in die Fußstapfen von Sigi, Gerhard und Co. treten werden. Anfang Juni stellt Inka Bause die neuen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten für die kommende Herbst-Staffel vor. Wir sind gespannt.