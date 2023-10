Staunende Gesichter, imposante Zahlen und große Emotionen: In der "Höhle der Löwen" sorgen diesmal ein blutjunger Öl-Experte und ein Badewannen-Kräuterkissen-Fan mit berührender Unternehmergeschichte für Begeisterung.

Neben problemlösenden Produkten und spannenden Gründer-Teams sind es auch immer wieder emotionale Familiengeschichten, die in der Löwenhöhle für Gänsehaut und Begeisterung sorgen. Diesmal nehmen gleich zwei Start-up-Auftritte die Investoren mit auf eine aufwühlende Entstehungsreise. Gleich zu Beginn kommt der erste 16-jährige Paul Belthle aus Beuron-Thiergarten mit einer schier unglaublichen Gründerstory ("Ölfreunde") um die Ecke, bei der selbst die erfahrensten Löwen ins Staunen geraten. "Hallo, ich bin Deutschlands jüngster Ölmüller und will, dass sie mit in unser Öliversum kommen!", fällt der kecke Süddeutsche mit der Tür ins Haus.

Die beiden Herbal Spa-Gründer Daniel Schreiner und Thomas Wiederer präsentieren ihre Kräuterkissen für die Badewanne. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer)

Im Alter von zwölf Jahren bekam Paul von seinen Eltern eine Ölpresse geschenkt. Seitdem hat ihn die Faszination für die Ölherstellung nicht mehr losgelassen. Mittlerweile ist die komplette Familie mit an Bord. Dort, wo einst die Geschäfte für eine gut laufenden Jugendherberge geführt wurden, kümmert man sich jetzt um das Pressen von exklusiven Regional-Ölen in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

"Von uns bekommt ihr doppelte Löwenpower!"

Paul und sein ebenfalls anwesender Vater Jürgen beeindrucken die Investoren nicht nur mit ihrer Energie und ihrem Einfallsreichtum, sondern auch mit vielversprechenden Zahlen. "Wir haben im letzten Jahr knapp 1,4 Millionen Euro Umsatz gemacht", verrät Paul mit einem stolzen Grinsen im Gesicht. Tillman Schulz und Dagmar Wöhrl haben irgendwann genügend Infos beisammen. Ruckzuck liegt ein Angebot auf dem Tisch: "Ihr seid großartig! Von uns bekommt ihr doppelte Löwenpower!", verspricht Dagmar Wöhrl. Sekunden später ist der Deal in trockenen Tüchern. Deutschlands jüngster Ölmüller kann nun weitere Rekordgeschichten schreiben. In Zukunft unterstützen ihn dabei zwei erfahrene Löwen. Was für eine Geschichte!

Für das zweite Highlight des Abends sorgen die beiden Langzeitfreunde Daniel Schreiner und Thomas Wiederer aus Zachenberg. Für Letztgenannten hat der Pitch-Moment einen ganz besonderen Wert. Schon im Jahr 2005 hatte Thomas' Vater mit der Entwicklung sogenannter "Heubäder" begonnen. Leider konnte das Projekt nicht zum Ziel geführt werden, denn Thomas' Vater verstarb im Jahr 2017 ganz unerwartet an Krebs. "Ich habe irgendwann durch Zufall seine ganzen Ideen und Visionen auf einem USB-Stick gefunden. Ich wollte dann sein Projekt fortführen", erzählt Thomas. Nicht nur die Löwen bekommen glasige Augen.

Tillman Schulz versus Ralf Dümmel

Die aufwühlende Entstehungsgeschichte von "Herbal Spa" (Kräuterkissen für die Badewanne) sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre in der Löwenhöhle. Aber es ist nicht nur der emotionale Aspekt, der das Interesse und die Aufmerksamkeit der Löwen weckt. Es sind auch die unternehmerischen Fakten, die vor allem bei Regalekönig Ralf Dümmel und Lebensmittel-Experte Tillman Schulz für gespitzte Ohren sorgen. Die beiden Alphatiere schenken sich nichts, positionieren sich klar und selbstbewusst und geben ihre deckungsgleichen Angebote ab.

Eine kurze Beratung, ein kurzes Zittern, dann steht fest: Ralf Dümmel zieht einen weiteren erfolgsversprechenden Deal an Land. Wie auch schon im Fall von Ölmüller Paul zeigen auch hier die Löwen am Ende mit allen Daumen nach oben - ein Gänsehautmoment, der sich an diesem Abend nicht so einfach wiederholen lässt. Sowohl die "Compounder"-Gründer (App zur Verbesserung des Bewerbungsprozesses für Studenten), als auch die Erfinder der kindgerechten "Lookas"-Videoabspielbox, sowie die Kühlgerät-Revoluzzer des "Beezer"-Start ups gehen am Ende ihrer Pitches leider leer aus.