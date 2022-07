Pünktlich zum Format-Pausentee entledigt sich die Bachelorette ihrer letzten emotionalen Kette. Für Sportskanone Lukas öffnet sich eine ganz besondere Tür. Er darf die kahlgeschorene Bachelorette als erster in die Arme schließen.

Halbzeit in Phuket! Der Kampf um das Herz der Bachelorette wird immer intensiver. Während die Hauptdarstellerin nach vier ereignisreichen Wochen immer noch nicht so genau weiß, wohin die Liebesreise geht, stehen die mittlerweile nur noch zehn anwesenden Traumprinzen unverändert optimistisch stramm. Selbst Permanentzweifler Emanuell will es nochmal wissen, auch wenn ihm mittlerweile bewusst geworden ist, dass er das große Ganze "total unterschätzt" hat.

Sharon und Steffen kommen sich näher. (Foto: RTL)

Tanzbär Umut sieht es etwas lockerer: "Ich mache hier mein Ding, was andere über mich denken ist mir völlig egal", so der stämmige Bartträger aus Ravensburg. Der sich immer mehr in den Vordergrund drängende Lukas hat derweil nur noch ein Ziel vor Augen: "Am Ende will ich die Sahnetorte haben!", schnalzt der Glatzkopf selbstbewusst mit der Zunge. Apropos Glatze: Da war ja noch was.

Ohne Perücke ins Rampenlicht

Nach einem eher unspektakulären Gruppendate am Strand mit anschließender "Nachspielzeit" für Hobby-Flatulenzer Steffen ("Mir ist beim Sport schon mal einer rausgerutscht"), dessen aufgeweckte und humorvolle Art mit einem leidenschaftlichen Kuss belohnt wird, macht sich Sharon im Beisein von Frisurkollege Lukas bereit für ihr ganz persönliches "Outing". Neben dem stets gut gelaunten Bullen von der Alster fühlt sich die Bachelorette mit am wohlsten: "Wir ticken sehr ähnlich", gesteht Sharon mit einem liebreizenden Grinsen im Gesicht. Sekunden später spaziert die Bachelorette ohne Perücke ins Rampenlicht.

Nach einem kurzen Bastelspaß mit eingestreuten Liebesbotschaften und einer intimen Bodypainting-Erkundungstour ist es endlich so weit. Sharon lässt die "Maske" fallen. Die Reaktion von Lukas lässt das Herz der Bachelorette vor Freude im Dreieck springen. "Cool, Glatze und Glatze verstehen sich!", nimmt der Traumprinz jeglichen Druck aus der Situation. Im Gesicht von Sharon spiegeln sich Dankbarkeit, Freude und Stolz.

"Lukas hat mir den Kopf verdreht"

Während ein kunterbuntes Feuerwerk den Abendhimmel erleuchtet, kuscheln sich zwei kahlgeschorene Köpfe aneinander, die sich in diesem Moment nichts Schöneres vorstellen können. "Er hat mir ein unglaubliches Gefühl gegeben und dafür gesorgt, dass meine Erwartungen an diesen Moment total übertroffen wurden", freut sich die Bachelorette. Ja, der Lukas macht gerade alles richtig. Mit seiner liebevollen und ruhigen Art trifft er bei Sharon voll ins Schwarze. Die kriegt sich auch gar nicht mehr ein: "Lukas hat mir den Kopf verdreht, mein Herz schlägt doppelt so schnell wie sonst", bilanziert die Bachelorette nach einem Abend der ganz großen Gefühle.

Mit der Erkenntnis, dass Lukas nun vielen Konkurrenten meilenweit voraus ist, geht es für alle Beteiligten in die fünfte Nacht der Rosen. Unbeirrt und nicht kleinzukriegen geben die nach wie vor balzbereiten Kollegen Jan, Dominik und Alex weiter Vollgas. Die "neue Frisur" macht die Bachelorette nach Ansicht von Stas schließlich nur "noch geiler". Auch Emanuell ringt seine inneren Eifersuchtsdämonen nieder und wagt den Schritt nach vorne. Sein größter Wunsch an diesem Abend bleibt zwar unerfüllt ("Ich würde dich jetzt gerne hier küssen"). Aber Emanuell "is back", immer noch "on fire" und bereit im Kampf um das Herz seiner Traumfrau nicht mehr locker zu lassen.

Hannes und Stas müssen die Koffer packen

Lukas beobachtet das testosterongesteuerte Gehabe ganz gemütlich und entspannt aus der Ferne, wohl wissend, dass ihm im Hier und Jetzt gerade keiner so wirklich gefährlich werden kann - weder ein wiedererstarkter Emanuell noch ein Hannes oder ein Stas. Die beiden Letztgenannten müssen diesmal die Koffer packen. Dem sentimentalen Stas fällt der Abschied besonders schwer: "Du bist die schönste Frau, die ich jemals kennengelernt habe." Schnief.