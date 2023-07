Verbale Proll-Attacken unter dem thailändischen Dach der Liebe: Die erste Date-Woche hat gerade erst begonnen, da kämpfen zwei Kandidaten auch schon um den imaginären Platz auf dem Fremdscham-Thron.

Nach einem entspannten ersten Kennenlernen geht es im thailändischen Dating-Paradies schon zu Beginn der ersten Woche richtig zur Sache. Im Fokus stehen aber nicht die ersten unerwarteten Annäherungsversuche oder Knutschattacken, sondern verbale Fremdschamergüsse und hölzerne Drohgebärden aus der Proll-Abteilung. Bevor das von Minderwertigkeitskomplexen und Eifersüchteleien befeuerte Säbelrasseln aber in die erste Runde geht, dürfen Grinsebacke Jesaia im Alleingang und die Herren Mike, Julian, Kaan, Gianluca, David, Fynn und Adrian im Kollektiv erste Date-Luft schnuppern.

So richtig spannend wird's aber auf keiner der beiden Kennenlernebenen. Während das Gruppendate-Ensemble auf einem thailändischen Nachtmarkt über gegrillte Insekten herfällt, genießen Jenny und Jesaia beim ersten Einzeldate feuchtfröhliche Spa-Momente - allerdings ohne sich wirklich näherzukommen.

Auf dem Schlachtfeld der angekratzten Eitelkeiten

Am nächsten Morgen taucht die Bachelorette dann ganz überraschend in der Boys Mansion auf, um den harten Kerlen sporttechnisch mal etwas "auf den Zahn zu fühlen". Schnell zeigt sich, wer im Bereich Mucki-Entertainment die Nase vorn hat und wer sich ganz weit hinten anstellen muss. David und Baro keuchen und schnaufen am lautesten. Während David die Realität akzeptiert und sich kleinlaut in den Schatten stellt, betritt Schrankwand Baro mit genervtem Blick das imaginäre Schlachtfeld der angekratzten Eitelkeiten. "Seit wann lebst du schon in Berlin?", crasht Baro ziemlich plump eine scheinbar intimere Konversation zwischen Yannick und Jenny. Der Stein der verbalen Anstöße gerät ins Rollen.

Jenny und Jesaia genießen das erste Einzeldate. (Foto: RTL)

Baro quasselt ungefragt und überall dazwischen. Als Jenny mit Oguzhan und Gianluca ins Gespräch kommt, mimt Baro den Promo-Agenten des Letztgenannten: "Der ist Fitnesscoach aus München, der hat's aber mal richtig drauf!", preist Baro Gianluca wie auf einem Viehmarkt an. Dem 27-jährigen Familienmenschen mit dem Zahnpasta-Lächeln ist die Situation sichtlich peinlich: "Das war richtig unangenehm", meckert Gianluca in die Kamera.

Baro boxt sich die Seele aus dem Leib

Baro merkt, dass sein Verhalten zunehmend für Gesprächsstoff sorgt. Wie wein wilder Stier posiert der rheinische Bär plötzlich vor dem Sandsack und stellt sich vor, seinem ärgsten Feind gegenüberzustehen. Sekunden später fliegen auch schon die Fäuste. Wie einst Rocky Balboa im Kampf mit dutzenden gefrorenen Schweinehälften, schaltet Hitzkopf Baro alle Lampen aus. Sofort enden alle Gespräche. Jeder blickt in Richtung Sandsack-Stellplatz. Von dort hämmert sich ein immer wilder agierender Kandidat die Seele aus dem Leib. Ein letzter Kick, dann hisst der Boxsack endlich die weiße Flagge. Nichts geht mehr.

Neuzugang Kinan versucht mit musikalischem Talent zu beeindrucken. (Foto: RTL)

So langsam geht das Getuschel wieder los. Ganz vorne mit dabei: Fuhrparkmanager und Langhaar-Checker Kaan. "Baro macht sich einfach zum Affen, er macht sich so unsympathisch", poltert der Duisburger. Der mittlerweile auch im Pool weilende Baro spitzt die Ohren und giftet zurück. "Jungs, hört doch mal auf mit der Scheiße, wer hat euch denn gefickt, Alter?", pöbelt Baro. Kaan lässt nicht locker und hält dagegen: "Achte auf deinen Ton!", zischt der Angemachte zurück. "Halt die Schnauze, du Lutscher!", raunt Baro. Drei herablassende Handbewegungen später ist der Gossenspuk auch schon wieder vorbei.

"Das war schon unterste Schublade"

Die Bachelorette bekommt von der stumpfen Auseinandersetzung nichts mit. Das ist auch gut so. Mike fasst das Gehörte und Gesehene treffend zusammen: "Das war schon unterste Schublade. Das wäre wohl nichts für Jenny", so der Student aus Hamburg. Nach dem sich alle wieder ein bisschen beruhigt haben, darf sich Sunnyboy Alex kurz vor der zweiten Nacht der Rosen noch über ein Slacklining-Date mit Dinner-Zugabe freuen. So richtig in Fahrt kommt die Bachelorette aber weder im Beisein von Alex, noch umgarnt vom überraschenden Neuzugang Kinan.

Kurz vor der Rosenverteilung legt Format-Opa Julian (der Düsseldorfer ist mit seinen 38 Jahren der Älteste im Bunde) noch ein kleines Gruppenfeuer ("Wenn Jenny Reife sucht, dann fällt die Hälfte der Jungs raus. Das sind doch alles Kinder!"). Dann ist das letzte Baileys-Glas leer und die Bachelorette bittet zur Entscheidung. Die vermeintlich ruhigsten und reifsten Exemplare fallen in Runde zwei durchs Raster.

Statt dem Motz-Duo Baro und Kaan geht es den beiden schnieken Schattenmännern Mike und Julian an den Kragen. Beide müssen ihre Koffer packen. Ob sich Jenny anders entschieden hätte, wenn sie vom Pöbel-Eklat in der Männervilla gewusst hätte? Tja, nun ist es wie es ist. Freunde des "gepflegten" Lanzenmessens zeigen jedenfalls mit allen verfügbaren Daumen nach oben.