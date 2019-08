Ein unschuldiger Schinken führt zu politischen Spannungen, Willi und Jasmin haben Sex auf dem Klo und Steffi plagen wilde Fieberträume. In Folge 4 kracht es gewaltig. Die Bombe aber platzt zum Schluss!

"Freiheit, Freiheeeeiiiiit, ist die Einzige, die zählt", singt des Wendlers Lolita auf seinem Schoß. Die beiden haben die Fliege gemacht, wer nun aber meint, im Haus herrsche wieder Frieden, irrt. Denn: "Die sehr laute Sabrina ist ja noch drin!" Und die hat, wie Steffi im Fiebertraum spricht, eine ganz "rücksichtslose und unverschämte Art".

Der kranken Steffi wird übel mitgespielt. (Foto: TVNOW)

Da liegt sie nun in ihrem Holzklassebett, die arme bartsche Bazillenschleuder und leidet: Husten, Schnupfen, Heiserkeit: der Zuschauer fühlt mit ihr. Aber was macht die Sabrina? Geht ihr permanent auf den geschwächten Zeiger, belatschert sie, wie sie sich denn so gehen lassen könne, ob sie nicht wenigstens mal duschen wolle. "Wenn du dich ein bisschen stylst, fühlst du dich auch anders!"

Es wird noch viel Konfro geben an diesem wolkenlosen Sommertag in Portugal, aber erst dürfen die WG'ler ein bisschen spielen. "Lippenbekenntnisse" stehen auf der Agenda. Dafür müssen die Paare sich den puren, künstlichen Zahnfaschismus in die Kauleiste schieben und Zeilen eines kleinen Textes auswendig lernen, um ihn sich schließlich gegenseitig episch sabbernd aufzusagen. Die meisten Paare kommen zwar mit der neuen Mundruine klar, können sich aber die Lyrics nicht einprägen. Benjamin zum Beispiel braucht zum Lernen Ruhe und Entspannung. Und dann ist da Kate an seiner Seite. Finde den Fehler! Mensch, Kate, "Shut up! Merkst du nicht, dass es besser ist, wenn du gar nichts sagst?"

Auch Johannes fühlt sich wohl mit seinen neuen Zähnen. (Foto: TVNOW)

Frech von unserem RTL: Manche Stars haben einfache, kurze Texte, manche sehr lange. Unfair, aber effektiv, um die schönsten Ausraster noch mehr zu befeuern. Aus dem Spiel gehen - yippi - Elena und Mike als Sieger hervor. Da soll noch einer behaupten, des Muskelmannes Festplatte sei nur minimal konfiguriert!

Oh ja, ein Sommerhausbaby!

Im Haus basteln die Herrens derweil emsig an clickbait-trächtigen "Schlagzeilen". Die 40-jährige "sehr anständige" Jasmin hat nämlich ihren Eisprung und hey, super "Ficken den ganzen Tag, bamm bamm, bamm - aber mit Romantik hat das wenig zu tun". Schwupp, da haben die beiden Sex auf dem dreckigen Lokus, der vermutlich noch nach Wendler düftelt und basteln, so wollen sie es uns zumindest verkaufen, gezielt an einem "Sommerhausbaby".

Thema Kinder: Benjamin ist da "brotehrlich" und ignoriert Kates Kinderwunsch. Die Zeit sei einfach zu kurz gewesen, er kenne diese Frau, in deren Brüste er sich auf einer Brücke schockverliebte, noch nicht lange genug, und man will ja hinterher nicht nur als Unterhaltszahler gemolken werden.

Unausweichlich zieht sich der Himmel über dem portugiesischen Urlaubs-Resort zu. Steffi ist inzwischen so krank, "sie kann schon nicht mal mehr schlucken!" (Kein Scherz!) Niemand nimmt von ihrem schleichenden Siechtum Notiz, es "interessiert wirklich keine Sau", schimpft Roland. Was für ein asoziales Verhalten der Group of Ignorance, hach, "die haben alle kein Herz", das sind genau die, mit denen die Bartschens nie befreundet sein wollten. In so einer Welt darf man auch sein eigenes Herz nicht zeigen. Und sowieso: In der Welt der Medien ist niemand befreundet, das sei alles "nur Theater".

Es war einmal ein Schinken ...

Ein Schinken wird zum Politikum. (Foto: TVNOW)

Die ersten Blitze am Firmament aber zucken auf, als Sabrina mit Willis Frau Jasmin aneinandergerät, weil die einfach nicht den Schinken, der draußen liegt, zurück in den Kühlschrank räumen will. Mensch, Jasmin, wie gehst du denn mit dem unschuldigen Schinken um? Du hast weder "Anstand" noch "Achtung vor Lebensmitteln!" Die Situation eskaliert: "Die hat gesagt, ich habe keinen Anstand?", schimpft die Frau mit dem Eisprung. Die Schinken-Ignoranz und jasminsche Unmenschlichkeit der Sabrina gegenüber ruft Thomas auf den Plan. Man muss jetzt deeskalieren. Besänftigen. Runterkühlen. Diplomatie ist die beste Strategie. Deswegen brabbelt der Adlige unüberhörbar vor sich hin: "Blöde Schlampe!"

Sabrina ist fassungslos, der Willi ist doch seit über 17 Jahren ihr Freund, aber Ausdrücke darf man nun auch nicht sagen. Willi wird die Verbalattacke gegen seine Liebste flüsternd zugetragen, er stellt Graf von Luxburg zur Rede: "Hast du meine Frau Schlampe genannt?" Man muss sich das übrigens so vorstellen, dass diese sich ankeifenden Parteien die ganze Zeit direkt vor Steffis Krankenlager rumbrüllen! Während diese sich schon halb im Übergang ins ewige Licht befindet.

Menowin, hier beim Spiel, will seine Senay heiraten. (Foto: TVNOW)

Später wird sich entschuldigt, die Entschuldigungen werden erst angenommen, dann doch wieder nicht. Und man darf ja eines nicht vergessen: den Schinken! Auch wenn die Jasmin ihn nicht aus dem Kühlschrank rausgenommen hat: "Da kann doch der Schinken nix für!"

Die Bombe platzt zum Schluss

Nach irgend so einem Höhe-Blümchen-Gieß-Spiel steht die Nominierung an. Abschuss: die Neuen! Obwohl die Herrens ja eindeutig mit ihrer Pimperei auf dem Lokus das Niveau vom "Sommerhaus" nach unten ziehen! Doch plötzlich platzt die Bombe! Menowin und seine Frau verlassen FREIWILLIG das Haus. Viele weinen, weil der "Fels in der Brandung" so unvorhergesehen reinhaut. Aber man sei nun mal an seine Grenzen gestoßen. Wenn man aber schon mal da und so ein "Mega-Typ" wie Meno ist, kann man ruhig niederknien und seiner Liebe - WOW! - einen Heiratsantrag machen. So süß! Sooo romantisch! Untopbar, außer aber Menowin hätte noch sein falsches Gebiss im Mund gehabt. Aber wir wollen's ja nicht übertreiben. Auf die Liebe! Und natürlich dieses "Sommerhaus".