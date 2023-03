Das erste Einzeldate, die ersten Zickereien und ein verbaler Schnitzer aus der Rubrik "geht gar nicht": Während der Zuschauer noch Kandidaten-Namen sortiert, wird der Bachelor bereits mit emotionalen Höhen und Tiefschlägen konfrontiert.

"Boah, ist das geil, ich möchte hier nie wieder weg!", schallt es durch die Ladysvilla kurz nach dem auch der letzte Koffer seinen Platz gefunden hat. Im schnieken Fünf-Sterne-Ambiente, wo sich in den kommenden Wochen Freud und Leid noch oft begegnen werden, realisiert nun auch die letzte Anwesende, dass das große Bachelor-Abenteuer endlich begonnen hat. Für vier Mädels hat der Bachelor gleich zu Beginn etwas ganz Besonderes vorbereitet. Mit einem kleinen Propellerflugzeug geht es hinauf in Richtung Wolken - und von dort aus im freien Fall wieder zurück auf die Erde.

Wer fliegt der liebt und umgekehrt. (Foto: RTL)

Henriette ist nach ihrem ersten Fallschirmsprung kaum noch zu beruhigen: "Das war atemberaubend!", jubelt die Immobilienkauffrau aus Hamburg. Auch die drei "Schisser" Layla, Angelina und Tami können ihr Glück kaum fassen. Wieder back to earth startet David eine erste Gesprächsrunde, in der sich neben Tami, die dem Bachelor endlich ihren richtigen Vornamen (Tamara) verrät, vor allem Angelina eine gute Ausgangsposition für die nächste Rosenvergabe verschaffen kann.

"Das macht mich jetzt schon eifersüchtig!"

Was im Gegensatz zu früheren Staffeln sofort auffällt: Einige Ladys markieren schon am ersten Date-Tag ihr Revier. Während Angelina ihren markanten Spitznamen nutzt, um den Bachelor am Ende ihres Debüt-Dates in ernste Soll-ich-sie-küssen-oder-nicht-Schwierigkeiten zu bringen ("All meine Lieben nennen mich 'Utze'"), treibt das Gefühl der lodernden Eifersucht so manch zurückgelassene Dame in der Villa in ganz andere Richtungen. Die feurige Leyla entpuppt sich als chronisch Schmollende. Als die Damen von ihrem Sky-Diving-Date zurückkehren und Angelina die intime Berichterstattung startet, möchte sich Leyla am liebsten die Ohren zuhalten: "Das kann ich nicht hören, das macht mich jetzt schon eifersüchtig!", grummelt die 26-jährige Frankfurterin.

Der Bachelor nimmt sich Sprücheklopferin Saskia zur Brust. (Foto: RTL)

Ein paar Meter weiter im Pool ist eine andere Lady bereits dermaßen genervt, dass man Angst haben muss, es könnte jeden Moment zu einer Eskalation kommen. Versicherungskauffrau Giovanna ist extrem "on fire": "Ich kann mir dieses Gequatsche nicht geben. Halt doch einfach deine dumme Fresse!", schießt es in Richtung einer redseligen Gruppe, die vergnügt und mit hochroten Köpfen bereits erste Stammtisch-Analysen vorantreiben. Die etwas impulsiv auftretende Giovanna stößt am späten Nachmittag ein weiteres Mal an ihre emotionalen Grenzen. Für das zweite Gruppendate wieder nicht berücksichtigt (David lud sechs Ladys zu einer Spritztour in einem himmelblauen VW-Bus ein - anschließendes Einzel-Date mit Chiara inklusive), lässt Giovanna ihrem Frust freien Lauf: "Mein Ego wird hier komplett gefickt!", poltert die Brünette mit glasigen Augen.

Saskias schießt sich ein verbales Eigentor

Kurz vor der zweiten Rosenvergabe drängen noch drei weitere Damen ins Rampenlicht. So nutzt die "reife und sehr attraktive" Chiara ihr "Flirt-Dancing"-Einzeldate für erste zarte Annäherungen ("Unsere Blicke haben miteinander gespielt"). Bei Colleen ist sich David nicht ganz sicher, ob die blonde Kandidatin die richtigen Ziele verfolgt. Ist die leidenschaftliche Influencerin nur famegeil? Drei Plätze weiter hört eine Kandidatin auf den Namen Saskia. Die 29-jährige Münsteranerin mit dem Nasenring und den auffälligen Tattoos schießt sich beim leckeren Gruppen-Eisessen ein derbes Eigentor. Im gierigen Bestellrausch ("Wer möchte Vanille, wer lieber Schokolade?") bringt die Vertriebsassistentin Davids Hautfarbe mit ins Spiel ("Ich möchte dich als Schokolade").

Über diesen Spruch kann der Bachelor überhaupt nicht lachen: "das war ein absolutes No-Go!", tadelt David. In einem Vieraugengespräch macht der Bachelor Saskia klar, dass er ihren verbalen Ausrutscher nicht einfach so weglachen kann: "Ich habe diesbezüglich in der Vergangenheit schon zu viel gelitten", verrät David. Das angekratzte Image wird die reumütige Kandidatin bis zur Rosenvergabe auch nicht mehr los.

Batida, Maracuja, Feierabend

Nach einer spritzigen Batida-meets-Maracuja-Party bittet der Bachelor seine Damen dann zur Auslese. Da die 28-jährige Danielle bereits auf dem Heimweg ist ("Mir war schon beim ersten Kennenlernen klar, dass sich zwischen David und mir nichts entwickeln wird"), gehen nur noch zwei Ladys bei der Nacht der Rosen leer aus. Ihre Namen: Pamela und surprise, surprise: Saskia. "Es hat irgendwie nicht gepasst. Das hat aber jetzt nichts mit der Eis-Situation zu tun", flüstert David der Aussortierten noch schnell ins Ohr. Natürlich nicht.