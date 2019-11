Heute auf der "Bauer sucht Frau"-Menükarte: Grillen mit Großtante Dora, Krabbenpulen mit Pferde-Narr Burkhard und Eislöffeln mit Kugelblitz Jürgen.

Vorzeige-Hofdame Conny hat wirklich alles gegeben. Anhimmelnde Blauaugen, Hot Pants beim Ausmisten und keine Widerrede im Beisein des Bauern: Unzählige Landwirte von Kiel bis München hätten für ein einmaliges Conny-Knuddeln wahrscheinlich Haus und Hof verkauft. Nicht so Fuhrpark-Proll Michael. Dem Hitzlsperger-Klon und leidenschaftlichen Kaminvorleger schlägt die grenzenlose Hörigkeit zunehmend auf den Magen. Und so endet Connys vermeintlicher Liebes-Trip in den Armen von Hof-Papa Werner.

Großtante Dora haut auf den Tisch

Willkommen zurück, Carina! (Foto: TVNOW)

Schluchzend sucht die Bayerin das Weite und macht Platz für die zunächst aussortierte Carina. Die lässt Michael in puncto Wiedersehensfreude aber erstmal ordentlich zappeln - sehr zur Freude von Großtante Dora. Die kernige Grillmeisterin schlägt sich sofort auf Carinas Seite: "Ich möchte keine weiteren Enttäuschungen erleben", poltert Dora in Richtung Michael. Ja, eine weitere Liebes-Kehrtwende sollte sich der Herzensbrecher besser verkneifen. Sonst steht er irgendwann nicht nur ohne Herzdame, sondern auch noch ohne Großtante da.

Ob auch Riesenbauer Thomas eine kantige Großtante hat, wissen wir nicht. Was der bärtige Nordrhein-Westfale aber definitiv en masse zu bieten hat, ist frische Kuhmilch. Schon am frühen Morgen überrascht Thomas seine verschüchterte Carina mit einem halben Liter seines preisgekrönten Hof-Elixiers. So viel Zuneigung und Herzenswärme hat die neue Frau im Leben des tiefenentspannten Bauern aber auch bitter nötig. Carina outet sich als verletzte Seele, und wünscht sich von Thomas viel Zeit und Vertrauen. Mit dieser Wunschliste ist sie beim Prinz Valium der diesjährigen Staffel genau an der richtigen Adresse.

Rudi und Christina auf der Überholspur

Mit Ruhe und Gemütlichkeit steht man auf anderen Höfen eher auf Kriegsfuß. Im fernen Paraguay beispielsweise brausen Farmer Rudi und seine Christina von morgens bis abends auf der Überholspur. Wiegespaß mit Ochsen und Bullen, Outdoor-Köcheln und abendlicher Rückensport für Kopfüber-Experten: Im Herzen der Mennoniten-Siedlung steht die Uhr nie still.

Wenn Krabben zum Liebestöter werden: Burkhard und Tanja. (Foto: TVNOW)

Auch bei Alpaka-Züchter Henry, Ostfriesen-Bauer Burkhard und Fahrrad-Nerd Kai geht ununterbrochen die Post ab. Während Erstgenannter seine auserwählte Wienerin Sabine gleich am ersten Abend mit einer zünftigen Grillparty überrascht, pendeln Burkhard und Tanja in Ostfriesland zwischen Akkuschrauber-Ekstase und Krabbenpulen-Spaß hin und her. Bei Ackerbauer Kai in Hessen beginnt die Hofwoche ähnlich turbulent. Nach einer nicht enden wollenden Mähdrescher-Tour geht es für Kai und seine Philine noch mit dem Fahrrad kilometerweit über Stock und Stein.

Kesselbrühe und Discounter-Eis

Mit so viel rosarotem Aktionismus hat man im schönen Thüringen nichts am Hut. Bei Kugelblitz Jürgen und seiner Kerstin ist schließlich schon alles in trockenen Tüchern. Nach der vorzeitigen Abreise von Quengel-Queen Maggy beschäftigen sich die beiden verwitweten Liebenden nur noch mit den schönen Dingen des Lebens. Im flackernden Fackellicht schmilzt Discounter-Eis unter einem wabbeligen Mantel aus blubberndem Eierlikör. Zwischen herzhafter Kesselbrühe und zuckersüßen Opulenz-Desserts pochen zwei liebende Herzen im selben Takt. So kann's gehen. Auf Jürgen und Kerstin!

