Mäkel-Alarm im peruanischen Dschungel, schweißtreibende Malocherei in Südfrankreich und das Wettrennen um die größten Lebkuchenherzen: Zum Start der Liebeswoche geht es auf manchen Höfen bereits hoch her.

Nach teils abenteuerlichen Anreisen sind die ersten liebeshungrigen Kandidaten endlich bei ihren auserwählten Landwirten angekommen. Sogar im peruanischen Dschungel hat die Reise-Tortur endlich ein Ende - sehr zur Freude von Sächsin Monika, die sich kurz vor der Ankunft bei Kaffeebauer Felix noch einmal den Schweiß von der Stirn wischt: "Auf in die Pampa!", schreit die gelernte Kosmetikerin.

Farmer Rüdiger freut sich auf den Beginn der Hofwoche. (Foto: RTL)

Konkurrentin Monika ist nicht ganz so euphorisch, ihr steckt der zurückliegende Marathontrip noch zu sehr in den Knochen. Endlich auf der Farm des Kaffeebauers angekommen, muss die gebürtige Tschechin den nächsten Tiefschlag verdauen: "Es tut mir leid, aber wir haben die nächsten Tage leider kein warmes Wasser", klärt Felix die sichtlich schockierten Frauen auf. Das Warmwasser-Drama ist aber nicht das einzige Problem für Monika. Auch die Tatsache, dass alle drei Protagonisten in einem Zimmer ohne Trennwände übernachten sollen, stößt der Kellnerin bitter auf: "Das ist für mich nicht akzeptabel", poltert Monika. Das Ende vom Lied: Kurz vor dem Besuch des Sandmännchens ordert Monika ein Taxi für eine weitere ungeplante Hotel-Übernachtung. Ob das die richtige Entscheidung war?

Eine Henne namens "Ikea"

Auf dem südfranzösischen Hof von Winzerin Rolinka lernen Frank und Alexander zuerst alle Hühner kennen. Das "Therapiehuhn" hört auf den Namen "Betty" und hinter Olivenbaum Nummer 243 versteckt sich die hibbelige Henne "Ikea". Die beiden humorvollen Herzbuben sind beeindruckt: "Das sind doch mal kreative Namen", lächelt Alexander. Am Nachmittag vergeht dem Duo aber das Lachen. Satte vier Stunden dürfen Frank und Alexander mit der Motorsäge und dem Unkrautmäher auf dem Weinberg schuften. Aber die Arbeit gehört nun mal dazu. Am Abend ist der zu erwartende Muskelkater kein Thema mehr. Während Frank in mitgebrachter Lektüre versinkt, nutzt Alexander die Gunst der Stunde und sammelt Pluspunkte mit einer spontanen Tanzeinlage.

Von lockeren Annäherungsversuchen ist man im fernen Südafrika noch weit entfernt. Hier muss Farmer Rüdiger erst einmal zusehen, dass seine beiden Ladys Christine und Martina nicht auf dem Rücksitz seines Autos einschlafen. Das unerwartete Wegdösen hat aber nichts mit Rüdigers redseliger Attitüde, sondern ausschließlich mit der langen Anreise zu tun. Auf der Farm angekommen sind die beiden Hofdamen aber wieder hellwach: "Mir fehlen die Worte!", jauchzt Martina. Büffelzimmer, Löwenzimmer, Wasserbett, Lagerfeuer: Rüdiger bietet seinen Gästen aber auch das volle Programm. Nach einer lauschigen Stunde am offenen Feuer und einer Flasche Tiroler Schnaps gehen alle mit einem wohligen Gefühl ins Bett: "Das war ein toller Anfang!", bilanziert der sichtlich zufriedene Farmer.

"Ich habe ein bisschen Druck"

Auch Justin aus dem Elsass würde gerne schon mit seinen auserwählten Damen am heimischen Lagerfeuer sitzen. Aber der schüchterne Franzose mit dem Zahnpasta-Lächeln muss erst noch die scheinbar unüberwindbare "Wen soll ich mitnehmen?"-Hürde nehmen. "Ich habe ein bisschen Druck", gesteht der Landwirt kurz vor dem Beginn der anberaumten Speed-Dating-Runde. Die fünf anwesenden Damen machen es Justin aber auch nicht leicht. Zu später Stunde fällt dann aber doch eine Entscheidung. Im Beisein der ganz gespannt beide Daumen drückenden Inka Bause überreicht der Franzose der Österreicherin Stefanie und der Westfälin Maureen die beiden größten von insgesamt fünf mitgebrachten Lebkuchenherzen. "Mein Herz pumpert!", stottert Justin. Nun kann es also auch im Elsass endlich losgehen.