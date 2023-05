Während der Homedates kommt es zu einer kuriosen, unbewusst angetriebenen Kehrtwende. Chiaras Mutter berichtet im Beisein des Bachelors von den Träumen ihrer Tochter. Die Offenheit der Mama wird Chiara zum Verhängnis.

Zerrissen, unsicher, nervös: Beim sonst so selbstbewusst auftretenden Bachelor herrscht kurz vor der vorletzten Nacht der Rosen ein großes Gedankenchaos. Nach wochenlangen Paradies-Trips fernab des Alltags, kehren David und seine drei übriggebliebenen Ladys zurück in die frostige Heimat. Mit den Homedates öffnen sich nun auch die letzten Türen in Richtung Liebesglück. Welcher Familien-Clan sammelt beim Bachelor die meisten Pluspunkte? Für wen schlägt das Herz von Davids Mama? Die wirklich wichtigen Format-Rätsel stehen kurz vor der Auflösung.

Lisa, Chiara und Angelina warten gespannt auf Davids Entscheidung. (Foto: RTL)

Angelina ist vor der Tür der Wohnung ihrer besten Freundin stehend "abartig aufgeregt"! Nach der ersten Umarmung seit Monaten fließen Tränen. Auch Angelinas Schwester Fabienne ist vor Ort. Alle sind ganz hibbelig. Dann klopft David an die Tür. Mit Blumen und breitem Grinsen tritt der Hauptdarsteller ein und fühlt sich "sehr herzlich willkommen." Die Freude beruht auf Gegenseitigkeit. Auch Fabienne ist angetan: "Er macht einen sehr aufgeschlossenen und sympathischen Eindruck." Papa Frank darf später auch nochmal kurz ins "Geschehen" reinschnuppern. Im familieneigenen Restaurant erkennt der Vater sogleich: "Meine Angelina ist schon ein bisschen verliebt."

"Ja wat? Wollt ihr Kuchen?"

Aus Baden-Württemberg in Richtung Norden landet der Bachelor kurz darauf vor der Haustür der besten Freundin von Lisa. Pat-Sarah ist schon "ganz gespannt" auf den neuen Herzbuben, genauso wie Lisas Bruder René, der ebenfalls vor Ort ist. Abermals entert David das ihm fremde Terrain mit einem Blumenstrauß in der Hand und einem Lächeln im Gesicht. "Ja wat? Wollt ihr Kuchen?", will Lisas Freundin wissen. Da sagt der Besuch natürlich nicht nein. Wie auch zuvor bei Angelina, fühlt sich der Bachelor auch im privaten Umfeld von Lisa "richtig wohl". Nach einem romantischen Spaziergang und einer intensiven Kuschelrunde auf der Couch, kann sich auch Lisa immer mehr öffnen: "Es fühlt sich richtig gut an, das passt schon so!", grinst die Potsdamerin in die Kamera.

Bleibt noch das Homedate mit Chiara, die für das Zusammentreffen ihre Mutter, ihren Stiefvater und ihre beste Freundin Elena eingeladen hat. Zunächst läuft für die bisweilen etwas geheimnisvoll auftretende Journalistin alles nach Plan. Vor der Haustür weisen unzählige Rosenblätter den Weg, Mama Corinna schwärmt in den höchsten Tönen von ihrer Tochter ("Chiara ist absolut einzigartig!") und der Bachelor verliebt sich sofort in die hausgemachte Lasagne und den "weltweit besten Zitronenkuchen."

Dann aber rutschen der Hausherrin zwei Sätze raus, die den Bachelor ins Grübeln bringen: "Als sie sich beworben hat, da war ich fassungslos. Ich habe erst mal nur geweint, weil ich auch wusste, dass damit einer ihrer Träume in Erfüllung geht", gesteht Mama Corinna. Es ist der Moment, in dem der Bachelor zum zweiten Mal mit Chiaras vermeintlichem Hang zum Rampenlicht-Dasein konfrontiert wird. "Das ruft in mir die Frage auf, warum ihre Mama sagt, das war ihr Traum. Also, wie war das gemeint? Was hat das für Hintergründe?", fragt sich David.

Chiara bekommt es mit der Angst zu tun

Zurück in Düsseldorf stapelt der Bachelor weiter Fragezeichen. Ein Treffen mit Davids Mama ist die letzte Chance, noch einmal die Sicht der Dinge von einer anderen Seite beleuchten zu lassen. Aber Mama Änni ist viel zu aufgeregt und aufgewühlt, um tiefer graben zu können. "Ich finde alle drei Mädels super!", verrät Davids Mutter.

Am nächsten Tag ist der Bachelor auf sich allein gestellt. Keine Mütter, keine Brüder, keine Schwestern, keine Freundinnen und Freunde: Davids einzige Begleiter sind sein Herz, sein Bauch und sein Verstand. Mit zwei Rosen in der Hand trifft er auf die bereits in schnieker Abendgarderobe wartenden Ladys. Lisa verspürt "eine große Anspannung." Angelina hat schweißnasse Hände ("Ich wünsche mir, dass es mit uns weitergeht"). Chiara bekommt es so langsam aber sicher mit der Angst zu tun: "Was David und ich haben, will ich auf keinen Fall verlieren", jauchzt die Münchnerin.

Der Bachelor gerät noch einmal ins Schwärmen. Angelina bekommt die erste Rose. Dann darf die sichtlich erleichterte Lisa nach vorne treten. Während die Potsdamerin dem Bachelor freudestrahlend in die Arme fällt, blickt Chiara geschockt ins Leere. Die von vielen Zuschauern und Format-Experten als Favoritin gehandelte Kandidatin muss kurz vor der Ziellinie ihre Koffer packen. Am Ende wurden ihr all die im Raum stehenden "Vorwürfe" doch noch zum Verhängnis. Spätestens bei der Vorstellung der nächsten "Bachelor in Paradise"-Kandidaten werden wir sehen, ob Rebecca und all die anderen Zweifler recht hatten.