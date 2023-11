Ukrainischen Angaben zufolge haben die russischen Streitkräfte die ukrainische Region Cherson im Laufe des vergangenen Tages 58-mal angegriffen. Dies teil der Gouverneur der Region, Oleksandr Prokudin, auf Telegram mit. Demnach feuerte das russische Militär 347 Granaten aus "Mörsern, Panzern, Drohnen und Flugzeugen" ab. Dabei seien Wohngebiete, Verwaltungsgebäude, ein Geschäft sowie eine medizinische Einrichtung, Tankstellen und eine Autowaschanlage getroffen worden. Der Gouverneur meldet sechs Tote infolge der russischen Angriffe und zehn Verletzte, darunter ein Kind.

+++ 08:10 Hofreiter und Zhupanyn: Müssen aufhören, Putins Kriegskassen zu füllen +++

Grünen-Politiker Anton Hofreiter und der ukrainische Abgeordnete Andrii Zhupanyn fordern gemeinsam einen konsequenten Stopp russischer Gas-Importe in die EU. "Wir müssen russisches LNG gemeinsam sanktionieren", schreiben Hofreiter und Zhupanyn in einem Gastbeitrag für ntv.de. "Während durch die Nord-Stream-Pipelines seit über einem Jahr kein Erdgas mehr fließt, liefert Russland allerdings weiterhin Erdgas nach Europa - als Flüssiggas per Schiff." Einige Länder, darunter Belgien, Frankreich und Spanien haben ihre Einfuhren von russischem LNG sogar "deutlich gesteigert", schreiben Hofreiter und Zhupanyn. Über Belgien gelange "zum Teil auch russisches Gas nach Deutschland". Zudem sei das deutsche Staatsunternehmen SEFE mit seinem Tanker "Amur River" am Transport von russischem LNG beteiligt. "Anstatt weiter Putins Kriegskassen zu füllen, müssen die Erneuerbaren in Europa noch schneller ausgebaut werden", fordern Hofreiter und Zhupanyn.

+++ 07:43 Ukraine: Haben neun von zehn russischen Drohnen abgeschossen +++

Eigenen Angaben zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte in der Nacht neun von zehn russischen Drohnen abgeschossen. Dies berichtet die ukrainische Luftwaffe auf Telegram. Demnach wurden die Drohnen in der Nähe der russischen Hafenstadt Primorsko-Achtarsk in der Region Krasnodarsk gestartet. Kampfflugzeuge, Flugabwehrraketen und Einheiten mobiler Feuergruppen wurden eingesetzt, um die Waffen abzuschießen, heißt es in der Meldung. Die Drohnen konnten demzufolge über den ukrainischen Oblasten Mykolaiv, Odessa, Zhytomyr und Khmelnytskyi abgeschossen werden. Zudem meldet die ukrainische Luftwaffe russische Angriffe mit mehreren S-300-Raketen auf Donezk. Bisher gibt es demnach keine Verletzten.

+++ 07:15 Firmen in Zypern sollen russischen Oligarchen bei Umgehung von Sanktionen geholfen haben +++

Firmen in Zypern sollen russischen Oligarchen, die wegen ihrer Unterstützung des Angriffskrieges gegen die Ukraine sanktioniert wurden, bei der Geldwäsche unterstützt haben. Dies berichtete das die internationale Vereinigung investigativer Journalisten (ICIJ). Demnach besaßen die sanktionierten Russen viele in Zypern registrierte Unternehmen. Zudem sollen zypriotische Dienstleistungsunternehmen im Auftrag von insgesamt 96 Russen gearbeitet haben, die auf der Sanktionsliste standen. Die zypriotische Niederlassung eines internationalen Dienstleistungsunternehmens half einem russischen Milliardär dabei, Investitionen in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar unter seinem Namen zu transferieren, um die Sanktionen der EU zu umgehen, heißt es in dem Bericht. Russische Geschäftsleute sollen seit 2020 über 200 Millionen Dollar in Zypern "investiert" haben. Zeitweilig machen 300 Unternehmen in russischem Besitz rund 80 Prozent des zypriotischen Vermögens aus, fanden die Journalisten heraus.

+++ 06:46 Russland verstärkt Luftabwehr gegen ukrainische Angriffe +++

Russland will seine Luftverteidigung über dem Zentralrussischen Föderationskreis verstärken. Dies kündigte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, laut russischen Medien an. Zudem hätten russische Behörden Patrouillen zum Schutz kritischer Infrastruktureinrichtungen organisiert. "Es wurden Maßnahmen ergriffen, um Brandstiftung und andere zerstörerische Aktionen gegen diese Einrichtungen zu verhindern", sagte Patruschew demnach. Außerdem finanziere die russische Regierung die Einrichtung von "territorialen Verteidigungslinien" für die an die Ukraine angrenzenden Oblaste. Das Institute for the Study of War (ISW) geht davon aus, dass die Ankündigung eine Reaktion auf die kürzlich angedeutete Absicht der Ukraine ist, während des Winters Angriffe auf die russischen Versorgungsrouten in rückwärtigen Gebieten durchzuführen.

+++ 06:20 Mehr Amerikaner für Waffenlieferungen an die Ukraine als an Israel +++

Einer Umfrage zufolge unterstützen mehr US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner Waffenlieferungen an die Ukraine als an Israel. Dies zeigen die Ergebnisse einer Ipsos-Umfrage im Auftrag von Reuters. Demnach befürworten 41 Prozent der Befragten die militärische Unterstützung für die Ukraine, 32 Prozent lehnten dies ab. Bei Waffenlieferungen an Israel stimmten nur 31 Prozent der Befragten zu, während 43 Prozent dagegen waren. Die meisten befragten US-Amerikaner, 68 Prozent, finden, dass "Israel einen Waffenstillstand ausrufen und versuchen sollte, zu verhandeln", wie die Umfrage ergab. Am stärksten war die Unterstützung für Waffenlieferungen an Israel bei den Republikanern, während etwa die Hälfte der Demokraten dagegen war. Was die Ukraine betrifft, so war die Unterstützung für Waffenlieferungen unter den Demokraten am größten.

+++ 06:00 Hilfen für Ukraine: Bauindustrie fürchtet Nachteile für EU-Firmen +++

Ohne Auflagen für die milliardenschweren Ukraine-Hilfen der EU befürchtet die heimische Bauindustrie Nachteile für europäische Unternehmen. Die deutsche und europäische Bauindustrie fordert, dass aus Ukraine-Hilfen finanzierte Ausschreibungen für Wiederaufbauprojekte nur für Unternehmen aus der EU sowie aus Staaten, die ebenfalls Hilfen bereitstellen, zugänglich sind, wie Alexander Tesche vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie sagt. Der Verband fürchtet, dass etwa türkische oder indische Unternehmen beim Wiederaufbau der Ukraine Zuschläge bekommen könnten, weil sie in der Lage seien, deutlich günstigere Angebote abzugeben. Das liege etwa daran, dass sie nicht die Sozial- und Umweltstandards der EU umsetzten. Es sei wichtig, dass Gelder etwa nach Aspekten wie Qualität oder sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit vergeben würden.

+++ 04:33 Selenskyj: Ukraine will Luftabwehr in Frontnähe verbessern +++

Die Ukraine baut nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Luftabwehr in Charkiw, Donezk und Saporischschja aus. "Nicht alles kann jetzt öffentlich gesagt werden. Aber was absolut sicher ist, ist, dass die Ukraine immer stärker wird", sagt Selenskyj in einer Videobotschaft. "Unsere Luftverteidigungskapazitäten werden immer besser. Natürlich ist das aber noch kein hundertprozentiger Schutz." Moderne westliche Luftabwehrsysteme wie die deutschen Patriot-Systeme seien überwiegend in Nähe der Hauptstadt Kiew aufgestellt worden. Deshalb haben Regionen wie Charkiw und Donezk eine weitaus schwächere Luftabwehr - zudem liegen sie näher am russischen Staatsgebiet.

+++ 03:24 Russischer Beschuss auf Cherson: Eine Tote, acht Verletzte +++

Bei russischem Beschuss auf die ukrainische Stadt Cherson wird nach Behördenangaben eine 75-jährige Frau getötet. Wie Gouverneur Oleksandr Prokudin mitteilt, seien acht weitere Menschen verletzt worden, darunter ein 15-jähriges Mädchen. Sechs der Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, zwei vor Ort behandelt. Bei dem Beschuss wurden den Angaben zufolge auch Häuser und andere zivile Infrastruktur beschädigt.

+++ 01:42 Bericht: 2400 Kinder aus der Ukraine nach Belarus verschleppt +++

Mehr als 2400 ukrainische Kinder im Alter von sechs bis siebzehn Jahren sind seit Beginn des Kriegs in der Ukraine nach Belarus verschleppt worden. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Humanitarian Research Lab an der Yale School of Public Health, das vom US-Außenministerium finanziert wird. Laut dem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Untersuchungsbericht wurden Kinder aus mindestens 17 Städten in den ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja nach Belarus gebracht. "Russlands systematische Bemühungen, ukrainische Kinder zu identifizieren, einzusammeln, zu transportieren und umzuerziehen, wurden von Belarus unterstützt", heißt es in dem Bericht.

+++ 00:25 Selenskyj: Ukraine auf Winter "besser vorbereitet als zuvor" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt davor, dass Russland derzeit die Zahl seiner Raketen erhöhe, um im Winter erneut wichtige Infrastruktur in der Ukraine anzugreifen. Bereits im vergangenen Winter hatte Moskau gezielt für die Energie- und Wärmeversorgung wichtige Einrichtungen ins Visier genommen. Diesmal aber sei sein Land "besser vorbereitet als zuvor", sagt Selenskyj vor Journalisten. "Bei der Luftverteidigung sind wir in einer besseren Position als im vergangenen Winter."

+++ 22:57 Selenskyj: Lieferungen von Granaten "stark zurückgegangen" +++

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas vor mehr als einem Monat hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj deutlich weniger Granaten bekommen. "Unsere Lieferungen sind stark zurückgegangen", sagt der Staatschef vor Journalisten. Vor allem verweist er auf Granaten vom Kaliber 155, die von der ukrainischen Armee bei ihren Kämpfen gegen die russischen Aggressoren im Süden und Osten des Landes viel eingesetzt werden. "Im Nahen Osten, was denken Sie, was zuerst gekauft wurde? Kaliber 155", sagt Selenskyj. "Unsere Versorgung ist zurückgegangen."

+++ 22:01 BND soll Verräter effektiver bekämpfen können +++

Der Bundesnachrichtendienst (BND) soll sich besser gegen Spionage aus den eigenen Reihen absichern können. Dieses Ziel verfolgt eine Reform des BND-Gesetzes, die der Bundestag am Abend verabschiedet hat. Darin sind unter anderem verdachtsunabhängige Personen-, Taschen- und Fahrzeugkontrollen bei Mitarbeitern des Auslandsgeheimdienstes vorgesehen. Im vergangenen Dezember war in Berlin ein BND-Mitarbeiter unter Spionage-Verdacht festgenommen worden. Er soll nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Informationen aus seinem Arbeitsumfeld an Moskau weitergegeben haben.

+++ 21:19 Norwegen erwägt Schließung seiner Grenze zu Russland +++

Norwegen erwägt, Kontrollpunkte an der Grenze zu Russland zu schließen. Das teilt Justizministerin Enger Mehl mit. "Wir beobachten die Situation aufmerksam und es könnte angebracht sein, die Grenze bei Bedarf umgehend zu schließen", so Mehl. Sie fügt hinzu, dass es an der norwegischen Grenze derzeit keine vergleichbare Situation wie in Finnland gebe. Finnland hat heute mitgeteilt, in der Nacht zum Samstag die Hälfte seiner Grenzübergänge zu Russland zu schließen. Betroffen sind die vier Übergänge Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra und Niirala. Die finnische Regierung wirft Russland vor, Migranten ohne Papiere über die Grenze zu schleusen, um Finnland zu destabilisieren.

+++ 20:27 Bericht: Russland verliert bei Awdijiwka täglich 500 bis 1000 Soldaten +++

Russland hat einem Medienbericht zufolge im Angriffskrieg gegen die Ukraine bisher zwischen 300.000 und 400.000 Tote und Verwundete zu beklagen. Wie der britische "Guardian" unter Berufung auf westliche Beamte schreibt, verliert Moskau bei den schweren Kämpfen um Awdijiwka zwischen 500 und 1.000 Soldaten pro Tag. Zur Situation an der Front sagen die Beamten, dass die Gegenoffensive der Ukraine an der Saporischschja-Front "im Wesentlichen ihren Höhepunkt erreicht" habe.

+++ 19:41 Slowakische Transporteure blockieren Ukraine-Grenzübergang +++

Slowakische Transportunternehmer haben den einzigen Lkw-Grenzübergang zur Ukraine in Vysne Nemecke blockiert. Wie Stanislav Skala, der Chef der Transporteursvereinigung Unas der Nachrichtenagentur TASR erklärt, ist der Protest auch als Solidaritätsbekundung mit den polnischen Kollegen gedacht. Diese blockieren schon seit 6. November mehrere polnisch-ukrainische Grenzübergänge und haben die Ausweitung ihrer Proteste angekündigt. Grund für den Unmut ist die billigere Konkurrenz durch ukrainische Transportunternehmer. Die slowakischen und polnischen Transporteure fordern eine Rückkehr zu den Regeln, die vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs galten. Davor hatten ukrainische Transportfirmen wie auch andere Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern eine Transporterlaubnis beantragen müssen, inzwischen aber sind sie davon befreit.

+++ 18:58 Kiew: Russland lagert mehr als 800 Raketen auf der Krim +++

Russland hat laut ukrainischen Angaben mehr als 800 Raketen gehortet, um in den kommenden Wochen die Energieanlagen der Ukraine anzugreifen. Das sagt die Sprecherin des Einsatzkommandos Süd, Natalia Humeniuk, im ukrainischen Fernsehen. "Wir wissen, dass der Feind auf der Halbinsel Krim ein mächtiges Netzwerk militärischer Ressourcen eingerichtet hat. Vor allem Kalibr- und Oniks-Raketen sind dort konzentriert und werden von der Halbinsel Krim aus abgefeuert", sagt Humeniuk. "Mehr als 800 Raketen stehen bereit, um vom Feind für den Energieterror eingesetzt zu werden", fügt sie hinzu.

