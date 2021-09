Politische Farbenspiele mit gewichtigen Konsequenzen: Welche Koalitionen wären auf Basis der jüngsten Umfragen nach der Bundestagswahl denkbar? Welche Parteien-Bündnisse wären rein rechnerisch möglich?

Bis zum Wahlsonntag bleibt nicht mehr viel Zeit: Wenige Wochen vor der Bundestagswahl richten sich die Augen verstärkt auf mögliche Koalitionsoptionen nach dem 26. September. Mittlerweile wandern nicht nur unter Parteistrategen die Augenbrauen nach oben. Diesmal könnte es ziemlich kompliziert werden, denn erstmals dürfte eine Koalition von drei Parteien gebildet werden müssen.

Der ntv.de Koalitionsrechner zeigt die rein rechnerisch möglichen Koalitionen auf Grundlage der aktuellen Umfrageergebnisse an:

Welche Partei wird den nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin stellen? Union, SPD und Grüne liegen in den meisten Erhebungen vergleichsweise nah beieinander. Um eine tragfähige Mehrheit zu erreichen, müssen die Parteien Dreier-Konstellationen auf die Beine stellen. Die jüngsten Umfragen der Meinungsforschungsinstitute rücken mehrere Optionen in den Bereich des Möglichen.

Vollkommen ausgeschlossen sind derzeit nur Koalitionsverhandlungen mit der AfD sowie eine Koalition der Union mit der Linken. SPD und Grüne knüpfen ein etwaiges Zusammengehen von Rot-Rot-Grün an ein Bekenntnis zur NATO, was die Linke derzeit weiter ablehnt. Abgesehen davon sind mehrere andere Farbkombinationen denkbar.

Im Frühjahr gingen viele Beobachter noch davon aus, dass Deutschland nach der Bundestagswahl ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene bekommen könnte. Als die Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock aufholten, wurde zeitweilig sogar über ein grün-schwarzes Bündnis spekuliert. Dann kam der Sommer mit einem Wahlkampf, der über Wochen um Rand- und Nebenthemen zu kreisen schien. Grüne und Union büßten in den Umfragen kräftig ein.

Die aktuellen Schwächen in den Umfragen lassen ein schwarz-grünes Zweierbündnis unwahrscheinlich erscheinen. Eine harmonische Beziehung wäre ohnehin schwierig: In zentralen Fragen wie der Klimapolitik gibt es schwer überbrückbare Gegensätze. Und auf beiden Seiten dürfte es in den Reihen der neu gewählten Fraktionen unkalkulierbare Abgeordnete geben. Schwarz-Grün bräuchte daher einen gewissen Puffer, also etwas mehr als nur eine knappe Mehrheit.

Und Schwarz-Rot? Nach den jüngsten Umfragen liegen Union und SPD nahe beieinander und zusammen deutlich über 40 Prozent. Damit kommt die Möglichkeit einer Fortsetzung der bisherigen Großen Koalition zumindest theoretisch ins Spiel. Allerdings gelten die Aussichten dafür als eher unwahrscheinlich. Die SPD hatte sich schon nach der vorangegangenen Wahl nur notgedrungen in eine erneute Koalition drängen lassen. Sie würde dies nach Einschätzung mancher Beobachter höchstens unter sozialdemokratischer Führung akzeptieren. Dagegen dürfte es in der Union Widerstand geben.

Als zumindest denkbare Option wird eine sogenannte Deutschland-Koalition aus Union, SPD und FDP gehandelt. Die Umfragen sehen dafür immerhin eine Mehrheit. Während die Strategen in der Union damit dem Vernehmen nach liebäugeln, dürfte der Widerstand bei der SPD groß sein.

Kommt es anstatt einer schwarz-rot-gelben Deutschland-Koalition zu einem neuen Anlauf in Richtung einer Jamaika-Koalition? Ein schwarz-grün-gelbes Bündnis von Union, Grünen und FDP war 2017 die bevorzugte Option zumindest der CDU. Diesmal könnte es auch dafür eine Mehrheit geben. Allerdings ist die Euphorie bei den Beteiligten für ein solches Experiment in den vergangenen Monaten merklich geschwunden.

Ist die Ampel-Koalition also realistischer? Ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP wäre ebenfalls eine Option, für die sich derzeit Chancen auf eine rechnerische Mehrheit ausmachen lassen. Führende FDP-Politiker haben ein solches Bündnis unter Führung der Grünen nahezu ausgeschlossen. Sollte die SPD stärkste Kraft werden, sähe die Sache möglicherweise anders aus.

Für die Union wären solche Pläne ein echtes Schreckgespenst. Die Christdemokraten hoffen, dass FDP-Chef Christian Lindner für sie den "Königsmacher" spielt und ein Bündnis mit der Union vorzieht. Garantien dafür gibt es aber nicht. Die SPD könnte mit Hinweisen auf die persönlichen Zustimmungswerte werben: Der FDP-Chef könnte vor der Wahl stehen, eine Koalition mit dem laut Umfragen wenig beliebten Unionskandidaten Armin Laschet einzugehen oder aber mit Olaf Scholz, dem - so sagen die Meinungsforscher - wesentlich mehr Deutsche die Kanzlerrolle zutrauen. Der SPD-Kanzlerkandidat selbst warb zuletzt ausdrücklich um die Liberalen.

Doch auch die Ampel ist nicht alternativlos. Wie von Laschet im Triell bei RTL und ntv indirekt angedeutet, könnte sich die SPD auch mit Plänen für eine rot-rot-grüne Koalitionslösung tragen. Ein solches Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei galt lange rechnerisch als ausgeschlossen. Die jüngsten Umfragen rücken Rot-Rot-Grün aber durchaus in den Bereich des Möglichen.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz und Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock haben eine solches Bündnis zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen, sondern bislang nur mit Bedingungen verknüpft, die es unwahrscheinlich. Die Union wiederum versucht, im Wahlkampf verstärkt gegen eine Koalition der drei Parteien als Linksruck Front zu machen, und hofft, damit mehr Wähler für sich gewinnen zu können.

Fragezeichen in der Koalitionsrechnung

Als kleinere Unbekannte gelten unter anderem die Freien Wähler, die in einigen Umfragen bei mehr als drei Prozent gesehen werden. Kommen sie über die Hürde, könnten sie unter knappen Mehrheitsverhältnissen noch eine Rolle spielen. Offen ist auch noch, wie viele Stimmen die AfD bekommt. Weitere Stimmen dürften sich auf Klein- und Kleinstparteien verteilen. Und auch der Stimmanteil der Nichtwähler steht noch längst nicht fest.

Klar ist, dass sich Deutschland am Abend nach dem Wahltag auf eine komplizierte Ausgangslage einstellen muss. Grünen-Co-Chef Robert Habeck jedenfalls rechnet wie viele andere Politiker mit langwierigen Verhandlungen. Allerdings setzt Habeck auf eine Einigung noch bis Weihnachten. Zur Erinnerung: Nach der Bundestagswahl 2017 konnte Kanzlerin Angela Merkel ihre vierte Amtszeit erst im März 2018 antreten.