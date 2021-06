Beim Thema Mütterrente liegen CDU und CSU weit auseinander. Aus Bayern bekommt CDU-Chef Laschet nun aber klare Bedingungen diktiert. Und auch die FDP erfährt, dass die Bayern eine ihrer Forderungen nicht mitragen werden. Ansonsten arbeitet sich Parteichef Söder einmal mehr an den Grünen ab.

CSU-Chef Markus Söder hat bei der Listenaufstellung seiner CSU für die Bundestagswahl rote Linien für eine Regierungsbeteiligung gezogen. In seiner Auftaktrede machte er eine erweiterte Mütterrente zur Grundbedingung für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei. "Egal, mit wem wir regieren, aber das ist Bedingung", sagte der bayerische Ministerpräsident in Nürnberg. Wegen der Corona-Krise fand die Veranstaltung unter freiem Himmel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion statt. Auch der FDP machte deutlich, dass sie bei einer ihrer Forderungen mit erbitterten Widerstand der Christsozialen rechnen muss.

Die CSU fordert, älteren Müttern wie den jüngeren drei statt zweieinhalb Rentenpunkte pro Kind anzurechnen. Die CDU hatte jüngst bei der Aufstellung des Wahlprogramms der Union verhindert, dass die CSU-Forderung zur Mütterrente aufgenommen wird. Sie soll daher in einem gesonderten Programm für die Bundestagswahl enthalten sein. Ursprünglich hatte die CSU darauf verzichten wollen. Auch bei der Wahl 2017 hatte sie parallel zum CDU-Programm einen eigenen sogenannten Bayern-Plan vorgelegt. Bereits damals war eine Ausweitung dieser Sozialleistung ein Knackpunkt zwischen den beiden Schwesterparteien.

In seiner Rede schwor Söder die CSU auf den Wahlkampf ein. Es gelte, das volle Potenzial der Wählerschaft auszuschöpfen. "Im Kanzleramt muss mit Armin Laschet ein Mann der Union sein und keine grüne Kandidatin." Der Trend für die Union sei wieder gut, in Bayern liege die CSU derzeit in Umfragen bei über 40 Prozent. "Der grüne Höhenflug ist gestoppt", sagte Söder. Die Grünen hätten sich zu einer Partei von Ideologen zurückentwickelt. Sie seien eine Klientelpartei, die CSU wolle Angebote für das gesamte Volk machen. "Wir wollen die, die auf Werte setzen, aber auch die, die auf Zukunft und Modernität setzen."

Söder wiederholte die klare Absage an jegliche Steuererhöhungen, dies wäre jetzt nach der Pandemie Gift für die Wirtschaft, die sich gerade wieder erhole. Stattdessen brauche es wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle Menschen. Darüber hinaus betonte Söder, dass die CSU die Forderung der FDP nach einer Abschaffung der Gewerbesteuer nicht mittragen werde. Die CSU stehe an der Seite der Kommunen, für die die Steuereinnahmen von ganz besonderer Bedeutung seien.