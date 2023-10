Im vergangenen Jahr wurden deutschlandweit ein Viertel mehr PKW gestohlen als 2022. Das ist ein wirtschaftlicher Schaden von fast 250 Millionen Euro. Besonders beliebt: SUV der Oberklasse. Am häufigsten gestohlen wurde der Jeep Grand Cherokee. Und Berlin liegt in der Negativ-Statistik vorn.

Das Ende der Corona-Pandemie ist mit einem Boom der Autodiebstähle in Deutschland einhergegangen: Laut dem Versicherungs-Dachverband GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) wurden im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 25 Prozent mehr PKW gestohlen. Außerdem stieg die Zahl der Diebstähle von Autoteilen um 15 Prozent.

Im vergangenen Jahr haben Autodiebe der GDV zufolge insgesamt 12.277 kaskoversicherte PKW gestohlen. Dadurch entstand ein wirtschaftlicher Schaden von fast 250 Millionen Euro. Im Schnitt zahlten die Versicherer fast 20.300 Euro für jeden Diebstahl, 6 Prozent mehr als 2021.

Die Corona-Pandemie hatte zwischenzeitlich einen starken Rückgang zur Folge. Vor der Pandemie war die Zahl der Autodiebstähle im Jahr 2019 noch höher gewesen, damals wurden den Versicherern über 14.000 Fälle gemeldet.

Besonders beliebt bei Langfingern sind weiterhin SUV der Oberklasse. Das meistgestohlene Modell 2022 war die vierte Generation des Jeep Grand Cherokee. Unter den Top Ten der am häufigsten gestohlenen Fahrzeuge tauchen zudem zwei Range Rover-Modelle sowie Lexus NX und Toyota Land Cruiser auf.

Ein Viertel der gestohlenen Autos kam in Berlin weg

Wie gehabt, kommt es bundesweit in Berlin mit Abstand zu den meisten PKW-Diebstählen. In der Hauptstadt verschwand im vergangenen Jahr fast jedes vierte der insgesamt in Deutschland gestohlenen Autos: 2924 kaskoversicherte PKW wurden gestohlen, das ist rund ein Drittel mehr als im Vorjahr. Sehr viel geringer ist die Autodiebstahl-Gefahr demnach in Baden-Württemberg und Bayern.

Wieder stark zugenommen hat nicht nur der Diebstahl kompletter Fahrzeuge. Nach Zahlen des Versicherungsverbands wurden 2022 wie oben erwähnt 15 Prozent mehr Teile aus aufgebrochenen Autos gestohlen als im Vorjahr: Aus über 61.000 kaskoversicherten Autos wurden fest eingebaute Teile wie Bordcomputer, Lenkräder oder Airbags entwendet. Die Kosten dafür summierten sich bei den Versicherern auf 114 Millionen Euro, das sind 17 Prozent mehr als im Jahr 2021.