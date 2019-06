Der neue Supersportwagen von Ferrari ist laut, flach und hat jede Menge PS. Der SF90 ist nicht nur verdammt schnell, sondern auch umweltfreundlich. Das Hypercar hat drei E-Motoren und einen V8. Ein Kompromiss zwischen Ökologie und Fahrspaß?

Ferraris neuer 1000 PS Supersportwagen. (Foto: Ferrari)

Vor dem Frontdeckel ist nur ein wildes Pferd zu sehen, hinter den Fahrersitzen hingegen stecken derer gleich 1000. SF90 heißt das neue Topmodell aus dem Hause Ferrari, welches nicht nur in vierstellige PS-Regionen vordringt, sondern außerdem den Einstieg der Marke in die E-Mobilität markiert. Zusätzlich zum 780 PS leistenden und damit stärksten V8-Benziner der Geschichte des Unternehmens sorgen drei E-Motoren mit insgesamt 220 PS für eindrucksvolle Fahrleistungen: Der 1,6-Tonner soll den 100-km/h-Sprint in 2,5 Sekunden absolvieren, die 200 erreicht das Geschoss bereits schon nach 6,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit des 1000 PS Ferraris sind 340 km/h.

Die drei E-Motoren, zwei an der Vorderachse und einer zwischen Vierliter-Benziner und achtstufigem Doppelkupplungsgetriebe, erlauben neben Allradantrieb und enormen Fahrleistungen außerdem ein rein elektrisches Fahren. Eine 7,9 kWh große Batterie gewährleistet bis zu 25 Kilometer weite, emissionsfreie Spritztouren.

Das neue Aerodynamische Design des SF90 ist modern und zeitlos schön. (Foto: Ferrari)

Auch optisch markiert der SF90, der Name steht übrigens für Scuderia Ferrari und ihr 90jähriges Bestehen, eine neue Evolutionsstufe. Ungewöhnlich sind etwa die hochgelegten Auspuffendohre am Heck, ovale statt kreisrunde Rückleuchten oder die c-förmigen LED-Matrixscheinwerfer, die zudem Öffnungen zur Belüftung der Bremsen in ihr Design integrieren.

Ferrari bleibt seinem Stil treu

Doch zugleich ist das neue Modell auch ein typischer Vertreter der italienischen Sportwagenmarke, denn die Flunder bietet eine keilförmige, flache Silhouette sowie ein elegantes und zugleich martialisches Aerodesign. Letzteres umfasst unter anderem einen elektrischen Heckflügel, der elektronisch gesteuert optimal zur Fahrsituation angepasst wird. Fast 400 Kilogramm Anpressdruck sollen bei Tempo 250 eine souveräne Straßenlage garantieren.

Auch innen ist der SF90 modern und bietet Komfort. (Foto: Ferrari)

Moderne Zeiten sind auch im Innenraum angebrochen. Der Motor wird per Knopfdruck gestartet, fahrrelevante Informationen zeigt ein 16-Zoll-HD-Display an, die wichtigsten Bedienelemente befinden sich auf dem Lenkrad. Auch preislich dürfte der SF90 in höhere Sphären vordringen: Sehr wahrscheinlich wird ein hoher sechsstelliger Betrag fällig, wenn der Teilzeitstromer 2020 auf den Markt kommt.