Eigentlich hat Hyundai in fast jedem Segment ein SUV-Modell. Nur unterhalb des Kona, also in der Größenordnung des i20, fehlt noch was. Diese Lücke schließen die Koreaner jetzt mit dem Bayon. Der Neuzugang präsentiert sich in der neuen Designsprache und zeigt ganz klar Kante.

Mit dem Bayon erweitert Hyundai sein Angebot um ein weiteres kleines SUV-Modell. Mit einer Länge von 4,18 Metern baut der hochbeinige Fünftürer in etwa so lang wie der Kona, optisch setzt das vom i20 abgeleitete Modell indes andere Akzente.

Auch am Heck gibt sich der Hyundai Bayon die Kante. (Foto: Hyundai)

Zu den Besonderheiten des Designs gehören eine Zweiteilung der Scheinwerfer. Die "Augen" bilden schlitzartige LED-Tagfahrleuchten, während die Hauptscheinwerfer sich unauffällig darunter befinden. Große Luftöffnungen in der Front, ein markantes Sickenspiel in den Flanken sowie bumerangförmige LED-Rückleuchten setzen weitere Akzente. Wie es sich für ein SUV gehört, sorgen Anbauteile aus Kunststoff sowie ein angedeuteter Unterfahrschutz für eine robuste Optik.

Der Innenraum des Bayon gleicht dem des 2020 neu aufgelegten Kleinwagens i20. Der Arbeitsplatz ist aufgeräumt und digital. Beim Kombiinstrument setzen die Koreaner auf ein 10,25-Zoll-Display. Zudem gibt es ein Touchscreen in der Mittelkonsole, welches ausstattungsabhängig 8 oder 10,25 Zoll groß sein kann. Neben Konnektivitätstechnik und -diensten bietet das Infotainmentsystem auf Wunsch auch Navigation und ein Soundsystem von Bose. Hyundai verspricht vorne wie hinten gute Platzverhältnisse, der Kofferraum fasst 411 Liter. Für den Bayon bündelt Hyundai unter dem Begriff Smartsense eine Reihe von Assistenzsystemen. Dazu gehören unter anderem ein aktiver Spurfolgeassistent, Verkehrszeichenerkennung, Kollisionsverhinderer oder Anfahralarm.

Der Innenraum des Bayon ist mit dem des Hyundai i20 identisch. (Foto: Hyundai)

Für den Vortrieb stehen zum Marktstart vier Motorvarianten zur Wahl. Sie erfüllen die Abgasnorm Euro 6d. Basis ist ein 84 PS starker Vierzylinder-Benziner, der ausschließlich mit einem manuellen Fünfgang-Getriebe zu haben ist. Außerdem steht der Dreizylinder 1.0 T-GDI in drei Ausbaustufen zur Verfügung.

Die 100 PS-Variante kann optional mit Mildhybridtechnik bestellt werden, die 120 PS starke Version des Dreizylinders verfügt obligatorisch über das spritsparende 48-Volt-Mildhybridsystem. Während der T-GDI mit 100 PS nur mit Sechsgang-Handschaltung angeboten wird, stehen bei den 48-Volt-Varianten ein Handschalter mit elektronisch geregelter Kupplung oder ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl.

Als Starttermin für den Bayon nennt Hyundai das Frühjahr. Preise werden noch nicht genannt, dürften jedoch um eine niedrige vierstellige Summe über denen des mindestens 14.000 Euro teuren i20 liegen.