Trotz seines frühen Todes 1996 gilt Tupac Shakur alias 2Pac bis heute als einer der wichtigsten Rapper der Musikgeschichte. In den USA kommt jetzt der Ausweis unter den Hammer, den er während seines Knastaufenthalts 1995 stets bei sich trug.

Tupac Shakur ist der berühmteste Häftling, den das Clinton Correctional Facility in New York jemals hatte. 23 Jahre nach seinem Tod wird jetzt sein Insassenausweis aus diesem Gefängnis versteigert.

2000 Dollar müssen hierfür mindestens hingeblättert werden. (Foto: Heritage Auctions, HA.com)

1995 verhaftete die Polizei den Rapper wegen sexueller Belästigung. Das Gericht verurteilte den damals 24-Jährigen zu einer neunmonatigen Haftstrafe, die er in dem New Yorker Knast absaß. Immer dabei haben musste er in dieser Zeit seine Gefängnis-ID-Card, die nun beim Auktionshaus Heritage Auctions unter den Hammer kommt.

Tausende Dollar für Plastikkarte

Das Startgebot liegt bei 2000 Dollar, umgerechnet 1750 Euro, doch dürfte die Karte wohl mehr Geld einbringen. Immerhin hat 2Pac auch heute noch eine enorme Fangemeinde, die sich womöglich um das kleine Stück Plastik samt Unterschrift reißen wird. Das Auktionshaus rechnet mit einer Summe zwischen 4000 und 6000 Euro.

Während Shakur im Gefängnis saß, schrieb er eine ganze Reihe Briefe an seine damalige Freundin, die Zeichnungen von Paaren beim Sex beinhalteten. Ein solches Kunstwerk des Rappers wurde bereits Anfang des Jahres für 21.000 Dollar, umgerechnet fast 18.500 Euro, versteigert.

Shakur starb am 7. September 1996, nachdem er sich in Las Vegas einen Boxkampf seines Freundes Mike Tyson angesehen hatte. In einer Hotellobby kam es danach zu einem Streit mit einem Gangmitglied der Southside Crips, bei dem Shakur seinen Kontrahenten mit einem Faustschlag niederstreckte. Kurze Zeit später fielen an einer Ampel, an der Shakur in seiner Limousine saß, Schüsse. Er wurde von mehreren Kugeln getroffen und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt.