Jennifer Lopez beendet in Russland ihre Welttournee. Ihre daheim gebliebener Ehemann Alex Rodriguez ist sichtlich stolz auf seine Verlobte und vermisst sie offenbar sehr. Das macht er jetzt mit einem Post bei Instagram deutlich.

Sehr lange waren Jennifer Lopez und Alex Rodriguez zwar nicht getrennt, aber der 44-Jährige hat seine angehende Ehefrau die letzten Tage offenbar so sehr vermisst, dass er das jetzt bei Instagram kommuniziert - samt einem heißen Bikini-Foto seiner Liebsten.

Gerade erst waren JLo und A-Rod gemeinsam in Isreal. Zunächst hatte die 50-Jährige einen Auftritt in Tel Aviv, dann hing das Paar noch einige Tage Urlaub hinten dran, um sich unter anderem auch Jerusalem anzuschauen. Anschließend musste Lopez aber dann doch ihre Tournee fortsetzen, reiste unter anderem nach Russland, in die Türkei, nach Malaga und Ägypten. Zum Abschluss ging es für sie dann noch einmal nach Russland, denn in Sankt Petersburg fand nun das letzten Konzert statt.

"Kann es kaum erwarten"

Bei diesen Terminen war der ehemalige US-Baseballspieler offenbar nicht an JLos Seite, denn zu dem Foto seiner Liebsten im knappen weißen Zweiteiler schrieb er kurz vor dem finalen Gig: "Baby, ich weiß, du hast es Russland gezeigt und musst nun nur noch diese eine Show spielen. Ich vermisse dich und kann es kaum erwarten, dich zu Hause wiederzusehen."

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez sind seit 2017 ein Paar, ihre Verlobung erfolgte im März. Immer wieder aber gibt es Fremdgehgerüchte um den Sportler, viele Fans und Freunde von JLo glauben nicht an die Echtheit seiner Liebe. Die Musikerin aber steht hinter ihrem Verlobten. Zuletzt zeigte sie der Öffentlichkeit Ende Juli ihre Liebe. Sie unterbrach ihre Show in Miami, um A-Rod zu seinem Geburtstag zu ehren. Sie ließ ihn gemeinsam mit ihren Zwillingen Max und Emme, seinen Töchtern Natasha und Ella und ihren Backgroundtänzern auf die Bühne kommen. Dort bekam er eine Torte überreicht sowie ein Ständchen gesungen.

Zu dem entsprechenden Post bei Instagram schrieb Lopez: "Ich feiere dich heute und jeden Tag, mein Schatz. Du bist einzigartig, mein Hurrikan und meine Ruhe im Sturm. Danke, dass du so ein wunderschönes Licht in meinem Leben bist. Ich wünsche dir den schönsten Geburtstag überhaupt!" Sie selbst hatte von Rodriguez zum kurz zuvor erfolgten 50. Geburtstag übrigens einen Porsche bekommen.