In den 70er- und 80er-Jahren feiern ABBA ihre größten Erfolge, ehe sie sich aus dem Musikbusiness zurückziehen. 40 Jahre später startet die schwedische Band mit "Voyage" noch einmal durch - und kommt nun sogar zu ihrer ersten Grammy-Nominierung überhaupt. Die gibt es aber nicht fürs neue Album ...

Am Dienstagabend wurden sämtliche Nominierten in allen 86 Kategorien der Grammys per Livestream enthüllt, die am 31. Januar 2022 auf einen oder mehrere der begehrten Musikpreise hoffen dürfen. Es scheint unmöglich, doch es hat tatsächlich bis ins Jahr 2021 gedauert, ehe die schwedische Band ABBA zum ersten Mal für einen Grammy nominiert wurde. Ihr Song "I Still Have Faith In You" geht ins Rennen um die "Aufzeichnung des Jahres".

Ihr frenetisch bejubeltes und in diversen Charts auf Platz eins geschossene Album "Voyage" taucht hingegen nicht in der langen Liste auf. Das hat einen ganz pragmatischen Grund: Es erschien nach dem 30. September 2021 und somit außerhalb des Berücksichtigungszeitraums. Dieses Schicksal traf unter anderem auch Ed Sheerans "=" sowie Adeles "30".

US-Musiker Jon Batiste geht mit elf Nominierungen als Favorit in die Verleihung. Erst kürzlich wurde der 35-Jährige mit einem Oscar für seine Musik zum Zeichentrickfilm "Soul" ausgezeichnet. Nun kann er unter anderem für sein Album "We Are" und das Video zu seinem Song "Freedom" auf einen Preis hoffen.

BTS auch nur einmal nominiert

Ebenfalls gute Chancen auf einen Award hat die erst 18-jährige Olivia Rodrigo. Sie ist in den vier wichtigsten Kategorien vertreten: "Aufzeichnung des Jahres", "Album des Jahres", "Lied des Jahres" sowie "Newcomer des Jahres". Streitig machen könnten ihr den Sieg in den ersten drei Kategorien unter anderem Billie Eilish, Lil Nas X, Kanye West, Taylor Swift oder Justin Bieber, um nur einige zu nennen. Sie alle sind mit ihren jeweiligen Platten auch für das "Album des Jahres" nominiert.

Überraschend hingegen ist die südkoreanische Erfolgsband BTS lediglich für einen Grammy in der Kategorie "Bestes Popduo/Gruppen-Performance" für ihren Hit "Butter" nominiert. In den Hauptkategorien fehlt von ihnen derweil jede Spur.

Zwei Nominierungen erhielt der 2017 verstorbene Musiker Chris Cornell. Für seine Version von "Nothing Compares 2 U" wurde er posthum für die "Beste Rock-Performance" nominiert. Sein "No One Sings Like You Anymore Vol. 1" ist zudem als "Bestes Rock-Album" in der Vergabe.