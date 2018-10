Unterhaltung

Mutter Gottes oben ohne: Ach du heilige Kim Kardashian

Nein, etwas Besonderes ist es nicht mehr, wenn Kim Kardashian unbekleidete Körperteile in die Kamera hält. Doch ein Hingucker bleiben die Aufnahmen allemal. Jüngst hat sie sich als Jungfrau Maria in Szene setzen lassen - wenn das mal keinen Ärger gibt.

Einen Heiligenschein braucht sie nicht und einen blauen Umhang würde sie ohnehin nicht tragen, doch was Kim Kardashian zu ihren neuesten Werbefotos inspiriert hat, ist dennoch völlig eindeutig. Obene ohne posiert der Reality-Star in Posen, die an christliche Darstellungen erinnern.

Ein Bild zeigt Kardashian mit Lichtkegel um den Kopf, den Blick in die Ferne gerichtet. Muskulöse Jünglinge schauen kniend zu ihr auf und lenken mit ihren Händen die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Gesicht der 38-Jährigen - ist ja schließlich auch eigentlich Werbung für ihre Make-up-Linie.

Auf einem anderen Bild posiert sie barbusig. Aus ihren Augen kullern Lametta-Tränen, wie von verschiedenen Maria-Statuen immer wieder behauptet wird, sie würden Blut weinen. Ein weiteres Bild zeigt Kardashian mit einer weißen Taube auf der einen Hand, einem Symbol für Hoffnung. Die andere Hand hat sie angehoben, auf dem Foto sind Spuren einer Handbewegung zu erkennen. Das Ganze erinnert doch sehr an eine segnende Geste des Christentums.

"Wir sind sehr christlich"

Die Kardashians sind bekennend religiös. Kim Kardasian hat über Jahre eine katholische Schule besucht. In einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift "Vogue" verriet sie vor einer Weile, ihre Familie beginne jeden Tag mit einem Bibelvers im Gruppenchat. Man tausche sich dann über dessen Bedeutung aus. "Wir sind sehr christlich", sagte Kardashian.

Auch in den Kommentaren zu Kardashians neuestem Foto-Shoot finden sich christliche Referenzen - wenngleich es dabei wenige um Auslegung der Bibel geht. "Jetzt kann uns nur noch Jesus Christus retten", schreibt jemand. Wieder einer schrieb einfach nur "Illuminati" und eröffnete damit direkt wilde Verschwörungstheorien.

Und Kardashian selbst? Die lacht sich vermutlich ins Fäustchen. Schließlich genießt sie den Wirbel um ihre Person, verdient damit ihren Lebensunterhalt. Außerdem will ja auch der Fotograf bezahlt werden. Die Bilder hat nämlich David LaChapelle gemacht. Der US-Amerikaner gehört zu den absoluten Stars seines Metiers und dürfte einiges kosten.

Quelle: n-tv.de