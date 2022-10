Wer schafft es, binnen kürzester Zeit Millionen Klicks für ein Video bei Youtube einzusacken? Adele natürlich. Für den soeben veröffentlichten Clip zu ihrem Song "I Drink Wine" macht sich die Pop-Überfliegerin schließlich sogar nass.

Fast ein Jahr ist vergangen, seit Adele ihr viertes Studioalbum "30" veröffentlicht hat. Begleitet wurde der Release nicht nur von viel Euphorie, Hysterie und Tamtam, sondern auch von einem Video zur ersten Single-Auskopplung "Easy On Me".

Der Clip zu dem Song, in dem die Ausnahmesängerin ihre gescheiterte Ehe aufarbeitet, zählt mittlerweile mehr als 300 Millionen Abrufe auf Youtube. Auch dem auf "30" enthaltenen Stück "Oh My God" spendierte Adele Anfang 2022 ein Musikvideo. Doch seither ging sie mit weiteren Lebenszeichen von sich eher spärlich um.

Nicht wenige dürften deshalb überrascht gewesen sein, dass Adele am Mittwochabend urplötzlich einen neuen Clip veröffentlicht hat. Auch er ist einem Song aus ihrem jüngsten Album gewidmet: der Ballade "I Drink Wine".

"Du willst nur mich"

Getreu dem Motto des Songs sieht man die mittlerweile 34-Jährige mit einem Glas und einer Pulle in den Händen. So ausgestattet schippert sie in einem überdimensionalen Schwimmreifen in einer Fantasielandschaft übers Wasser. Zwischendrin schmettert sie das Lied, planscht ein wenig mit den anderen Geschöpfen um sie herum und bekommt natürlich immer mal wieder nachgeschenkt.

Adele bei RTL+ Musik (Foto: Sony Music) Auf der Suche nach Musik von Adele? Songs, Alben und Infos von ihr gibt es bei RTL+ Musik.

Dass sie schon auch mal die Weinflasche über Bord wirft, sollte dabei keine Umweltschützerinnen und -schützer auf den Plan rufen. Am Ende des Clips löst Adele auf, dass die Aufnahmen in einem künstlichen Set, umringt von Scheinwerfern, Kameras und Komparsen entstanden sind.

"So I hope I learn to get over myself, stop trying to be somebody else, so we can love each other for free, everybody wants something, you just want me" ("Also hoffe ich, mit mir selbst klarzukommen, dass ich nicht mehr versuche, jemand anderes zu sein, sodass wir uns gegenseitig einfach lieben können, jeder will irgendetwas, du willst nur mich"), schmachtet Adele in ihrem Song. Bei den Fans dürfte sie damit mitten ins Herz treffen. Die lieben sie ja sowieso. Und so heimste auch das Video zu "I Drink Wine" binnen weniger Stunden bereits mehr als 2,5 Millionen Abrufe auf Youtube ein.