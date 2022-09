Mit einem Tiktok-Video gibt Topmodel Adriana Lima im Februar ihre Schwangerschaft bekannt. Nun ist ihr erster gemeinsamer Sohn mit dem Filmproduzenten Andre Lemmers auf die Welt gekommen. Sein Name hat eine ganz besondere Bedeutung für das Paar.

Das brasilianische Topmodel Adriana Lima ist zum dritten Mal Mutter geworden. Ihr Sohn namens Cyan sei bereits am 29. August zur Welt gekommen, schrieb sie am Montag auf Instagram und lud dazu ein Foto hoch, auf dem ein Auge ihres Babys zu sehen ist. Darin geht sie auf die Bedeutung des Namens ein: "Cyan ist die Farbe zwischen Grün und Blau im sichtbaren Lichtspektrum. Cyan ist die Farbe der Gewässer von Bora Bora und den Malediven, Orte auf der Bucket-List (Wunschliste) unserer Familie. Cyan ist jetzt unsere Lieblingsfarbe ... die Augenfarbe unseres kleinen Jungen. Willkommen in unserer Welt", schrieb Lima weiter.

Cyan ist Limas erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner, dem Filmproduzenten Andre Lemmers. Das Paar machte im September 2021 seine Beziehung öffentlich. Im Februar hatte Lima ihre Schwangerschaft in einem Tiktok-Video bekannt gegeben.

Die 41-Jährige hat bereits zwei Töchter, Valentina und Sienna, aus ihrer früheren Ehe mit dem ehemaligen serbischen Basketballspieler Marko Jaric. Das Model ist für ihre Auftritte als "Victoria's Secret"-Engel bekannt und nahm an 18 Shows der Unterwäschemarke teil, bis sie 2018 ihren Abschied verkündete.