Juhu! Alec und Hilaria Baldwin sind wieder Eltern geworden. Und das bereits mit ihrem sechsten gemeinsamen Kind. Eigentlich ist das ja eine gute Nachricht. Doch viele Nutzer bombardieren das Paar nun mit Fragen. So lange, bis dem Schauspieler die Hutschnur reißt.

US-Filmstar Alec Baldwin und Ehefrau Hilaria sind erneut Eltern geworden. Familienzuwachs Lucia kam für viele überraschend. Schließlich brachte die 37-Jährige erst vor rund einem halben Jahr Söhnchen Eduardo zur Welt. Viele Follower hoffen jetzt auf nähere Erklärungen des Ehepaares und überhäufen es mit Fragen.

"Wer ist die Mutter? Sie (Hilaria) war nicht schwanger. Sie hat vor sechs Monaten entbunden. Wenn es eine Leihmutter war, sagt das einfach. Wenn das Baby adoptiert wurde, sagt es einfach", lautet etwa einer der Kommentare zu der Baby-Nachricht, die in den vergangenen Tagen die Runde machte. "Wenn ihr nichts sagen wollt - warum hört ihr dann nicht beide auf, ständig zu posten und um Klicks zu betteln. Zieht eure 100 Kinder einfach privat auf", schreibt ein anderer Nutzer.

Für Alec Baldwin war das offenbar zu viel des Guten. Dem impulsiven Familienvater platzte kurzerhand der Kragen. "Halt die Klappe und kümmere dich um deinen eigenen Kram", antwortet Baldwin unter einem entsprechenden Social-Media-Post. In einem anderen Kommentar schreibt er: "Ich glaube, die Leute sollten einfach 'Herzlichen Glückwünsch' sagen oder die Klappe halten. Punkt."

"7" auf einen Streich

Dazu, wie es sein kann, dass er und seine Frau nach so kurzer Zeit abermals Eltern wurden, äußerte sich der 62-Jährige hingegen nicht. Das Magazin "Us Weekly" will das Rätsel jedoch gelöst haben. Demnach wurde das Kind tatsächlich von einer Leihmutter ausgetragen.

Hilaria und Alec Baldwin sind seit 2012 verheiratet. Die beiden haben sechs gemeinsame Kinder: Carmen (geboren 2013), Rafael (2015), Leonardo (2016), Romeo (2018), Eduardo (September 2020) und nun Baby Lucia. Alec Baldwin hat zudem die 25-jährige Tochter Ireland Baldwin aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger.

Am Montag hatte Hilaria Baldwin ein Familienfoto mit ihrem Neugeborenen, aufgenommen von Ehemann Alec, auf Instagram gepostet und dieses mit der Zahl "7" und einem roten Herz-Emoji kommentiert. Die "7" stand wohl für die insgesamt sieben Kinder, die Alec Baldwin nun hat.