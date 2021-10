29 Jahre lang sind Barack und Michelle Obama nun bereits ein Ehepaar. Zum Hochzeitstag widmet der ehemalige US-Präsident seiner Frau nun besonders liebevolle Worte in den sozialen Medien. Sie hingegen wirft per Foto einen Blick zurück zu den Anfängen.

Barack Obama hat seiner Ehefrau Michelle liebevoll zum Hochzeitstag gratuliert. Zu zwei Fotos, auf denen sich das Ehepaar fest in den Armen hält, schrieb der ehemalige US-Präsident auf Instagram: "Glückwunsch zum Hochzeitstag, Miche! In den letzten 29 Jahren habe ich es geliebt, zuzusehen, wie die Welt dich nicht nur als Tochter der South Side kennenlernt, sondern auch als Mutter, Anwältin, Führungskraft, Autorin, First Lady und meine beste Freundin. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen."

Zuvor hatte Michelle Obama zu dem besonderen Anlass einen Post abgesetzt. Sie veröffentlichte ebenfalls eines der Bilder, auf dem das Paar auf einem Sofa sitzt, und fügte ein altes mit gleichem Motiv hinzu: "Wie es begann vs. wie es heute ist. Alles Liebe zum Hochzeitstag, Barack. Ich liebe dich."

Das Jawort gaben sich der frühere US-Präsident und seine Frau am 3. Oktober 1992. Das Paar lernte sich drei Jahre zuvor in einer Anwaltskanzlei kennen. Barack und Michelle Obama haben zwei Töchter, die 23-jährige Malia und die drei Jahre jüngere Sasha.