Verliebt wie am ersten Tag: Barbara Meier und Clemens Hallmann

Barbara Meier und Klemens Hallmann feiern ihren ersten Hochzeitstag. Für dieses Event hat sich der 44-jährige Unternehmer etwas ganz Besonderes einfallen lassen und sich von seiner romantischen Seite gezeigt. Das Model ist ganz hin und weg.

Am 1. Juni 2019 gaben sich Barbara Meier und Klemens Hallmann in Venedig ganz romantisch das Jawort. Dass diese Romantik auch ein Jahr später noch nicht versiegt ist, belegt ein Foto, das das Model anlässlich des ersten Hochzeitstags bei Instagram gepostet hat.

Auf dem Bild sieht man die 33-Jährige in einem herrschaftlichen Raum stehen und an einer roten Rose schnuppern. Um sie herum befinden sich jede Menge Vasen mit weiteren Rosen, laut Text zum Bild sind es 1000 an der Zahl.

"Der schönste 1. Hochzeitstag, den ich mir hätte wünschen können!", schreibt die "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin zu dem Foto. Und weiter: "Er hat in einem wunderschönen Raum mit 1000 roten Rosen geendet!" Doch war das offenbar noch nicht alles, denn den Weg dorthin musste sich Meier offenbar errätseln. "Klemens weiß, wie sehr ich Rätsel liebe! Deswegen hat er mich heute auf eine Rätsel-Reise geschickt, und erst als ich alle gelöst hatte, wusste ich, wo unser Abendessen stattfindet!"

"Liebe meines Lebens"

Es ist davon auszugehen, dass das an die Schnitzeljagd anschließende Abendessen ähnlich romantisch abgelaufen ist, wie diese Überraschungsaktion von Hallmann, der seine schwangere Ehefrau offenbar gern verwöhnt.

Und auch Meier ist noch immer verliebt bis über beide Ohren. Zu Erinnerungsfotos von der Hochzeit, die sie ebenfalls bei Instagram hochlud, schrieb sie: "Heute vor einem Jahr habe ich 'Ja!' zu der Liebe meines Lebens gesagt! Ich denke so gern an diesen Tag zurück, denn seitdem fühle ich mich noch geborgener als vorher, irgendwie befreiter und angekommen! Jederzeit würde ich Klemens wieder heiraten, und ich freue mich schon sehr auf unsere Zukunft zu zweit und bald zu dritt. Ich könnte mir keinen besseren Ehemann und Vater meiner Kinder wünschen!" Diese Liebeserklärung verziert sie dann noch mit mehreren Herz-Emojis.

Barbara Meier machte ihre Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen hollywoodreifen Heiratsantrag, ehe die zwei dann in Venedig eine riesige Hochzeit feierten. Ihr erstes gemeinsames Baby wird für den Sommer erwartet.