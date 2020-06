So wurden Steve Priest (r.) und The Sweet in den 70ern bekannt.

Es ist schrill, es ist bunt, es sind die 70er! Der Glam-Rock erobert die Herzen und Hitparaden. Zu seinen bekanntesten Aushängeschildern gehört die Gruppe The Sweet mit Gassenhauern wie "The Ballroom Blitz" oder "Teenage Rampage". Ihr Gründungsmitglied Steve Priest ist nun gestorben.

Sie waren so etwas wie der Inbegriff des Glam-Rocks und aus den 70ern einfach nicht wegzudenken: The Sweet. Allein in Deutschland gelangen ihnen zwischen 1971 und 1975 acht Nummer-1-Hits. Und viele dürften Songs wie "Block Buster!", "The Ballroom Blitz", "Teenage Rampage" oder "Fox On The Run" auch heute noch mitsingen können.

Die Originalbesetzung der britischen Band bestand aus Sänger Brian Connolly, Gitarrist Andy Scott, Schlagzeuger Mick Tucker und Bassist Steve Priest. Connolly starb bereits 1997 nach mehreren Herzinfarkten und einem Versagen seiner Leber und Nieren. Tucker erlag 2002 einer Erkrankung an Leukämie.

Andy Scott ist "am Boden zerstört"

Nun ist mit Steve Priest das dritte Gründungsmitglied der legendären Gruppe gestorben. Dies wurde auf den Seiten der Band in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben. So wurde auf dem Twitter-Account von The Sweet eine Mitteilung der Familie geteilt. "Mit schwerem Herzen müssen wir verkünden, dass heute morgen um 8.25 Uhr pazifischer Zeit (15.25 Uhr deutscher Zeit) Steve Priest, Mitbegründer von The Sweet, gestorben ist", heißt es darin. "Er hinterlässt seine Frau, Maureen, drei Töchter, Lisa, Danielle und Maggie, und drei Enkel, Jordan, Jade und Hazel."

Auf Facebook meldete sich auch das nunmehr letzte noch lebende Bandmitglied Andy Scott zu Wort. "Ich bin am Boden zerstört. Steve ist von uns gegangen", schreibt der 70-Jährige. "Seine Frau Maureen und ich hielten Kontakt, und obwohl sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, hätte ich mir diesen Moment nie vorstellen können. Niemals", fügt Scott hinzu.

1981 aufgelöst - und doch fortgesetzt

Priest sei der beste Bassist gewesen, mit dem er je zusammengespielt habe, fährt der Musiker fort. "Der Lärm, den wir als Band machten, war so mächtig!"

The Sweet lösten sich in ihrer Originalbesetzung 1981 auf. Priest wanderte in die USA aus, wo er zuletzt in der Nähe von Los Angeles lebte. Nach der Auflösung der Band traten die Musiker unabhängig voneinander dennoch weiterhin unter dem Namen The Sweet und mit den alten Songs der Gruppe auf. Vor allem Scott benutzte den Bandnamen aber auch zur Veröffentlichung neuer Alben. Bei Youtube lassen sich Aufnahmen von einem Konzert finden, das Priest - im Sitzen und mit jüngeren Mitmusikern - offenbar noch im April vergangenen Jahres als The Sweet gegeben hat.