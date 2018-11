Unterhaltung

Engel im Anflug: Bella Hadid macht sich schon mal frei

Zur Vorbereitung wird sich ausgezogen - wobei Bella Hadid am großen Tag nicht wesentlich mehr tragen wird. Weil ihre Fans die Outfits für die Victoria's-Secret-Show noch nicht sehen dürfen, posiert sie eben in ihren eigenen Dessous.

Man hört es doch schon wieder flattern: Da sind Engel im Anflug! In weniger als einem Monat versammeln sich wieder einmal hochkarätige Laufstegschönheiten anlässlich der jährlichen Modenschau von Dessous-Hersteller Victoria's Secret. Mit dabei ist auch Bella Hadid. Die 22-Jährige schwebt in diesem Jahr zum dritten Mal über den legendären Laufsteg.

Wer für Victoria's Secret Unterwäsche vorführen will muss gertenschlank und athletisch sein. Dass sie diese Anforderungen erfüllt, beweist Hadid in einem Instagram-Post. Sie postete gleich eine ganze Reihe Fotos, die sie nur mit schwarzer Wäsche und hohen Schlangenlederstiefeln bekleidet zeigen. Offenbar sind sie im Rahmen der Anprobe für das Catwalk-Spektakel entstanden.

"Alle Körper sind verschieden"

"Ich kann es kaum erwarten, dass ihr all die schönen Outfits seht", schreibt Hadid zu den Fotos. Nun gut, so gibt es vor dem Flügelzeug eben ein bisschen Haut zu betrachten. "Ich bin so dankbar, wieder Teil der Show sein zu dürfen. Ich fühle mich glücklicher und gesünder als jemals zuvor", so Hadid. Und als hätte sie mit Kritik bereits gerechnet ergänzte sie in Klammern: "Alle Körper sind verschieden und reagieren unterschiedlich auf ein gutes Trainingsprogramm und gesundes Essen."

Tatsächlich scheint Hadid einigen Kommentatoren zu dünn. "Jemand möge ihr etwas zu essen geben", schreibt etwa jemand. Doch es finden sich auch solche, die Hadid gegen die Vorwürfe verteidigen. "Wieso kritisieren wir noch immer Frauen, die sich in ihrem Körper wohlfühlen? Es ist so traurig, wie gemein Menschen sein können, solange sie sich hinter ihrem Handy oder ihrem Computer verstecken können", schreibt jemand. "Negative Kommentare zu ihrem Körper und ihrer Gesundheit sind unangebracht."

Quelle: n-tv.de