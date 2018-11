Unterhaltung

Ach, du Shrek!: Bill Kaulitz toppt alles

Eigentlich sollte man meinen, die diesjährige Halloween-Verkleidung von Heidi Klum und Tom Kaulitz sei nicht zu übertreffen gewesen. Doch Aufnahmen von Toms Bruder Bill zeigen: Es geht sogar noch ein bisschen schriller, als sich in Shrek und Fiona zu verwandeln.

An Halloween gilt jedes Jahr: Alle Augen auf Heidi Klum! Und auf den, den sie vielleicht gerade an ihrer Seite und dabei hat. Das war schon so, als sie etwa mit ihrem damaligen Ehemann Seal gemeinsam im Affenkostüm erschien. Ihr späterer Freund Vito Schnabel erwies sich zwar als Halloween-Muffel, dafür jedoch scheint Klums aktuelle Flamme Tom Kaulitz ihr Faible für abgedrehte Verkleidungen wieder zu teilen.

Den Beweis trat das Paar in dieser Woche an, als es sich in die Comicfigur Shrek (Kaulitz) und dessen Herzblatt Fiona (Klum) verwandelte. Doch wo war eigentlich Toms Bruder Bill an diesem Abend? In den vergangenen Wochen und Monaten machte es doch den Eindruck, als bildeten er und die beiden Turteltauben das perfekte Dreiergespann.

Die Hand im Schritt

Und in der Tat: Bill war auch bei Klums Halloween-Fete nicht weit. Angesichts der Aufregung um die aufwendige Kostümierung seines Bruders und dessen Freundin geriet er jedoch ein wenig in den Hintergrund. Nun ist es allerdings höchste Zeit, auch seinen Aufritt noch einmal unter die Lupe zu nehmen - denn es lohnt sich!

Bill Kaulitz und seine Fans posteten in den sozialen Netzwerken diverse Aufnahmen des Tokio-Hotel-Frontmanns in seiner Verkleidung. Der 29-Jährige hatte sich nämlich mächtig in Schale geworfen - als Dragqueen! Besonderes Augenmerk dürfte dabei einem Video gelten, in dem sich der Sänger mutmaßlich auf der Rückbank einer Stretch-Limousine räkelt. Umschlungen von einer Federboa spreizt Bill Kaulitz seine in Overknee-Stiefel gehüllten Beine. Dazu hält er seine Hand vor seinen Schritt.

Ist das tatsächlich der Junge, der einst als Teenie mit "Durch den Monsun" die Mädchenherzen höher schlagen ließ? Wir sind uns sicher: Einigen eingefleischten Tokio-Hotel-Fans dürften bei diesem Anblick ihres Idols die Kinnladen herunterfallen.

Quelle: n-tv.de