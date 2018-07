Unterhaltung

Doppeltes TV-Comeback: Bohlen holt Meis zurück zum "Supertalent"

Erst jüngst kündigt Sylvie Meis ihre eigene Castingshow an. Doch die 40-Jährige zieht noch einen zweiten TV-Job an Land. Bald gehört sie wieder zur "Das Supertalent"-Jury.

Nach dem Abschied von "Let's dance" kehrt Sylvie Meis auf den Bildschirm zurück. Dieter Bohlen holt sich seine ehemalige Jury-Kollegin Sylvie Meis zurück in die TV-Show "Das Supertalent". In seinem "Tagesschau"-Video auf Instagram erklärte der Pop-Titan: "Ich bin begeistert, denn wir waren das erfolgreichste Jury-Team ever!"

Und auch bei Meis ist die Freude über ihr TV-Comeback groß. "Zu meinem zehnjährigen bei RTL kehre ich nun wieder zu meinen Anfängen als 'Supertalent'-Jurorin zurück, eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen", sagte die 40-Jährige dem Sender RTL, der die Neuigkeit ebenfalls auf seiner Homepage verkündete. Außerdem teilte die ehemalige "Let's Dance"-Moderatorin die Nachricht mit einem Foto aus der Zeit ihrer Jury-Anfänge auf ihrem Instagram-Account.

Bereits von 2008 bis 2011 saß Sylvie Meis in der "Supertalent"-Jury und startete so ihre Fernsehkarriere in Deutschland. "Beim Supertalent hat meine TV-Karriere in Deutschland vor zehn Jahren angefangen, als Dieter mich in die Jury holte. Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar", erinnert sich die heute 40-jährige Moderatorin.

Eigene Sendung in der Mache

Sie löst damit in den neuen Folgen Nazan Eckes ab, die nach nur einer Staffel als Jurorin wieder aussteigt. Dritter im Jury-Bunde ist seit 2013 wieder Bruce Darnell. Ausgestrahlt wird die zwölfte Staffel der Castingshow im September.

Für Meis steht damit ein doppeltes Comeback bei RTL ins Haus: Erst im Juni hatte der Sender ihre eigene Show "Sylvies Dessous Models" angekündigt. Darin wird Meis als das perfekte Model für ihre eigene Dessous- und Wäschekollektion suchen und laut Sender auch bisher eher unbekannte Seiten von sich zeigen – nämlich die der Businessfrau und Mutter. Einen genauen Sendetermin hierfür gibt es noch nicht.

Quelle: n-tv.de