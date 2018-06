Unterhaltung

"Halte einfach deine Klappe": Boris Becker und Oliver Pocher fetzen sich

Der Clinch zwischen Boris Becker und Oliver Pocher hat quasi schon Tradition. Begründet ist er unter anderem darin, dass beide mit Alessandra Meyer-Wölden mal die gleiche Frau liebten. Beckers Ehe-Aus mit Lilly lässt den Streit nun abermals eskalieren.

Es kam so sicher wie das Amen in der Kirche. Nach der offiziellen Bekanntgabe, dass die Ehe von Boris und Lilly Becker gescheitert ist, dauerte es nicht lange, bis sich auch Oliver Pocher zu einem Kommentar genötigt sah.

Zunächst äußerte sich der Komiker im RTL-Interview noch relativ verhalten. "Ist halt immer gerade auch schade, weil ja noch ein gemeinsames Kind dahinter hängt. Das ist immer so der Teil, der unangenehm ist. Aber um die beiden mache ich mir sonst keine Sorgen. Die werden beide ihr Leben weiter leben können", gab sich Pocher Ende Mai geradezu versöhnlich.

Doch nur wenig später packte er auf seiner Instagram-Seite schon die erste Spitze aus. Dort postete er eine Fotocollage, die sowohl Becker als auch ihn in Front des Pariser Eiffelturms zeigte. Dazu schrieb er nicht ohne Häme: "Stadt der (Ex-)Liebe ..."

"Die sind halt sehr impulsiv"

Jetzt äußerte sich Pocher abermals gegenüber RTL zur Becker-Trennung und mimte in dem Gespräch beinahe so etwas wie einen Beziehungsexperten für die beiden. "Die sind halt sehr impulsiv", so sein Urteil, ehe er auch auf die Meldungen über finanzielle Schwierigkeiten des früheren Wimbledon-Siegers einging. Diese hätten der Sache "noch mal einen anderen Drive" gegeben, mutmaßte der 40-Jährige und ergänzte: "Dann stellst du natürlich auch ein paar Fragen: 'Wie sieht's denn aus?' Und wenn du dann zu Hause hörst, 'Ja, alles gut', aber in der Öffentlichkeit wird immer was anderes erzählt, dann ist das eine Situation, die es nicht einfacher macht."

Speziell um Lilly mache er sich keine Sorgen, stellte Pocher überdies klar. "Lilly hat nachweislich von der Beziehung stark profitiert", ist er sich sicher. Und die 41-Jährige werde in nächster Zeit sicher auch jede Menge Einladungen ins Fernsehen erhalten.

Beckers Retourkutsche bei Twitter

Für Becker brachten diese Kommentare offenbar das Fass zum Überlaufen. So wandte er sich nun via Twitter direkt an den stichelnden Comedian. "Oliver Pocher: Halte einfach deine Klappe und kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte (kompliziert genug ...), anstatt dumm unqualifiziert daher zu reden (fällt dir wohl schwer)", brach es aus dem 50-Jährigen heraus.

Zwischen Becker und Pocher war es in der Vergangenheit immer wieder mal zu Schlagabtäuschen gekommen. Die Wurzel der Feindseligkeiten dürfte nicht zuletzt darin liegen, dass beide einst für die gleiche Frau schwärmten: Alessandra Meyer-Wölden. Während Becker eine Verlobung mit ihr 2008 nach nur drei Monaten löste, ging Pocher 2010 mit Meyer-Wölden die Ehe ein. Zusammen bekam das Paar drei Kinder, ehe es sich 2013 trennte.

Pocher und Lilly Becker begegneten sich wiederum bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Reality-TV-Show "Global Gladiators" im vergangenen Jahr. Auch hier witzelte der Komiker mehrfach vor laufenden Kameras über das Ehepaar Becker, während Lilly durchblicken ließ, dass es in ihrer Beziehung mit Boris nicht zum Besten steht.

Quelle: n-tv.de