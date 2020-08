Rapper Bushido und der Chef eines arabischstämmigen Clans, jahrelang Geschäftspartner, sitzen sich nun in einem Berliner Gericht gegenüber. Bei der Zeugenaussage geht es um Geld, aber auch um Bedrohung und Gewalt. Der Richter lässt Zweifel an Bushidos Schilderungen durchblicken.

Erst ein stundenlanges Tauziehen um die Fortsetzung der Aussage des Rappers, dann trat Bushido wieder entschlossen in den Zeugenstand. Äußerlich regungslos präsentierte sich auf der anderen Seite der Hauptangeklagte vor dem Landgericht Berlin, Clan-Chef Arafat Abou-Chaker. Er galt einst als enger Geschäftspartner des Rappers im Musikgeschäft. Was Bushido nun im Prozess schilderte, hörte sich etwas anders an. "Ich hatte nie vor, ihn zu beteiligen", so der 41-Jährige zu den finanziellen Beziehungen. Nachdem ihm Abou-Chaker geholfen habe, aus einem Vertrag zu kommen, habe er ihn "mit 30 Prozent an allem" beteiligen müssen.

Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, wurde erneut umringt von Personenschützern in den Gerichtssaal gebracht. Er ist in dem Verfahren um versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue das mutmaßliche Opfer und auch Nebenkläger. Am inzwischen vierten Verhandlungstag sollte es um die Kontakte zu Abou-Chaker gehen.

Der Rapper ging dabei zurück in das Jahr 2004. Von seiner damaligen Plattenfirma Aggro Berlin habe er sich trennen wollen. Doch das Label habe die Aufhebungsvereinbarung zunächst nicht unterzeichnen wollen, es seien hohe finanzielle Forderungen gestellt worden. Eine juristische Möglichkeit habe er nicht gesehen, so der Rapper als Zeuge. Über einen Bekannten habe er dann Abou-Chaker kennengelernt. Zuvor habe der Bekannte erklärt, Abou-Chaker sei "die einzige Person", die für eine Unterschrift "in Kürze sorgen kann".

Bushido: "Total eingeschüchtert"

Nach wenigen Treffen seien sie zu seinem damaligen Label gefahren. "Hier, unterschreiben" habe Abou-Chaker gefordert und sei auch handgreiflich geworden. Nachdem die Vereinbarung unterschrieben gewesen sei, habe Abou-Chaker gefragt, was er dafür bekomme. Über eine Summe von 20.000 Euro, die Bushido genannt habe, sei der Clan-Chef wütend geworden und habe seine Forderung gestellt. Er sei "total eingeschüchtert" gewesen, sagte Bushido. Schließlich habe er eingewilligt, 30 Prozent von "allem, was er habe und jemals verdienen würde", an den Clanchef abzugeben. Dass er die Forderung absurd fand, habe er sich nicht getraut zu sagen. "Ich wurde gezwungen", so der Rapper.

Der Clan-Chef habe das Geld steuerfrei kassiert, so Bushido. "Ich habe 100.000 Euro versteuert, zahlte 50.000 Euro ans Finanzamt, er bekam 30.000 Euro ohne Rechnung." Ihm seien dann 20.000 Euro geblieben, rechnete der Musiker vor. Laut Anklage soll es zu Straftaten gekommen sein, nachdem Bushido 2017 die geschäftlichen Beziehungen aufgelöst habe. Abou-Chaker habe dies nicht akzeptieren wollen und von Bushido unberechtigt eine Millionen-Zahlung sowie die Beteiligung an dessen Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert.

Richter: Widerspruch zu "dicker Freundschaft"

Der Richter ließ Zweifel an Bushidos Darstellung durchblicken. Der Zwang, den Bushido schildere, empfinde er als widersprüchlich zu der "dicken Freundschaft", die nach außen signalisiert wurde, sagte der Vorsitzende Richter am Ende des zweiten Verhandlungstages. Bushido wollte aber nicht bestätigen, dass er ein freundschaftliches Verhältnis zu Abou-Chaker gehabt habe.

Der Rapper soll laut Anklage im Dezember 2017 und Januar 2018 bedroht, beschimpft, eingesperrt und verletzt worden sein. Der Clan-Chef habe mit Stuhl und Wasserflasche nach dem Rapper geworfen. Die Brüder im Alter von 39, 42 und 49 sind als Gehilfen oder Mittäter angeklagt. Nur der 39-Jährige sitzt in U-Haft. Die Angeklagten schwiegen zu den Vorwürfen.

Vor der Aussage des Musikers am vierten Verhandlungstag hatte es eine Debatte gegeben. Die Verteidiger verlangten zunächst Einsicht in alle Vernehmungen des Rappers auch im Zusammenhang mit Verfahren, in denen die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Dies lehnte das Gericht ab. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt - voraussichtlich mit einer weiteren Befragung von Bushido.