Das Internet vergisst nie - spätestens jetzt weiß das auch Camila Cabello. Denn einige alte Tumblr-Posts bringen die Sängerin in Erklärungsnot. Als 15-Jährige soll sie sich in ihren Einträgen mehrfach rassistisch geäußert haben.

Camila Cabello hat sich wegen rassistischer Äußerungen, die sie als Teenager in sozialen Medien getätigt hat, jede Menge Ärger mit ihren Fans eingehandelt. Auf Twitter postete die Sängerin am Mittwochabend ein langes Statement, in dem sie sich für alte Tumblr-Einträge entschuldigte, die in dieser Woche im Internet wieder aufgetaucht waren. Dort soll sie im Alter von 15 Jahren rassistische Memes über Afroamerikaner, Mexikaner und Asiaten verfasst und geteilt haben.

"Als ich jünger war, habe ich eine Sprache benutzt, für die ich mich zutiefst schäme und die ich für immer bereuen werde", beginnt die 22-Jährige nun ihren Twitter-Post. "Ich war ungebildet und ignorant." Als sie sich der Geschichte und dem "Gewicht der wahren Bedeutung dieser schrecklichen und verletzenden Sprache bewusst" geworden sei, sei sie zutiefst verlegen gewesen, sie jemals benutzt zu haben.

Fans hatten zuvor gedroht, Cabellos Tumblr-Account sperren zu lassen. Dem kam sie nun offenbar zuvor - zumindest existiert ihre Seite nicht mehr. Jedoch kursieren die Screenshots ihrer Posts noch immer im Internet. Auf ihnen ist zu sehen, wie sie unter anderem Memes teilte, die sich über Menschen mit Migrationshintergrund oder Rihanna lustig machten, nachdem diese von ihren Ex-Freund Chris Brown verprügelt worden war. Aber sie verfasste auch eigene Einträge, in denen sie Afroamerikaner unter anderem als "Neger" bezeichnete.

Nicht die ersten Rassismusvorwürfe

Sie sei nun erwachsen und habe dazugelernt, schreibt Cabello in ihrer Entschuldigung weiter. "Diese Fehler repräsentieren nicht die Person, die ich bin oder jemals war. Ich stehe und stand schon immer für Liebe und Inklusivität." Sie benutze ihre Plattform, um sich gegen Ungerechtigkeit und Ungleichheit auszusprechen und werde dies auch weiterhin tun. "Ich kann nicht oft genug sagen, wie unglaublich leid es mir tut und wie peinlich mir das ist und ich entschuldige mich erneut und von Herzen bei euch."

Cabellos Entschuldigung kommt bei ihren Fans unterschiedlich gut an. Während einige der Meinung sind, dass sich die "Señorita"-Sängerin nun genug entschuldigt habe und nicht weiter für alte Fehler zur Rechenschaft gezogen werden sollte, erinnern andere an weitere, ähnliche Ausfälle, die noch nicht so lange zurückliegen. Denn ihr wurde schon häufiger Rassismus vorgeworfen.

So tauchten 2017 Screenshots von Instagram-Konversationen mit Fans auf, in denen sie ebenfalls das N-Wort benutzte. Ihr wurde zudem unterstellt, einen Fake-Account auf Twitter zu haben, auf dem sie unter anderem den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama rassistisch beleidigte. Auch ihre ehemalige "Fifth Harmony"-Bandkollegin, die afroamerikanische Normani, nannte sie mit einem rassistischen Wortspiel einen Affen. Für alle Ausfälle entschuldigte sie sich später mit den Worten, nicht mitgedacht zu haben.