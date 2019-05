Cardi B feiert ihren ersten Muttertag. Und weil Töchterchen Kulture noch nicht Geschenk genug ist, gibt es von Vater Offset zum Ehrentag zwei überteuerte Luxus-Handtaschen, ein Meer von Blumen und ein Frühstück der Extraklasse.

Eine legendäre Birkin Bag vom Luxus-Label Hermès kostet ungefähr 15.000 Euro. Warum also nicht gleich zwei verschenken, dachte sich Rapper Offset, der der Mutter seiner zehn Monate alten Tochter Kulture nun diese Freude angedeihen ließ.

Doch nicht nur das. Auch überraschte er Cardi B, die am Muttertag selbst eine Show in South Carolina spielte. Etwas, das sie in einem Interview mit dem US-Magazin "People" bereits bedauert hatte: "Dieser Muttertag macht mich sehr traurig, denn ich habe gesehen, dass ich am Muttertag für eine Show gebucht bin, und ich hatte Pläne für den Muttertag."

Ein Instagram-Video zeigt, wie sehr sich Cardi B über den Überraschungsbesuch ihres Göttergatten, ihrer niedlichen Tochter und der zwei neuen Handtaschen gefreut hat. "Ich sage nicht, dass ich den besten Ehemann aller Zeiten habe, aber ich habe den besten Ehemann aller Zeiten", kreischt die Rapperin in dem Clip.

In einem weiteren Video sind unzählige Rosensträuße sowie ein extrem amtliches Frühstück zu sehen, das für eine ganze Fußballmannschaft gereicht hätte - ebenfalls alles organisiert von Kiari Kendrell Cephus, wie Offset abseits der Bühne heißt. "Verdammt, ich fange an, den Muttertag mehr zu mögen als meinen eigenen Geburtstag", so die 26-jährige Beschenkte aus dem Off.

"Bewegung ruiniert Fettabsaugung"

In einem Interview mit der US-Seite "Entertainment Today" gab Cardi B jetzt zu, nach der Schwangerschaft auf Fettabsaugung statt Sport zu setzen und verglich ihre kürzlich erfolgte Beauty-OP mit den Qualen der Geburt ihrer Tochter. "Ich möchte den Leuten erklären, wie hart es ist, das wegzustecken. (…) Es ist einfach so ein langer, harter Prozess, ähnlich wie der, wenn du ein Baby bekommen hast. Du siehst, wie sich dein Körper verändert und sich dann wieder herstellt", so B. Allzu lange ist die Fettabsaugung noch nicht her, denn erst Anfang Mai eröffnete Cardi B das Beale Street Music Festivals in Memphis: "Ich hätte heute absagen sollen, denn zu viel Bewegung ruiniert meine Fettabsaugung."

Womöglich ist ihr straffer Terminkalender Schuld daran, dass Cardi B die Zeit für Sport schlicht fehlt. Eben erst hat sie in Los Angeles ihre zweite Modekollektion "Cardi B x Fashion Nova" vorgestellt. Innerhalb der ersten 24 Stunden soll sie damit mehr als eine Million US-Dollar eingenommen haben, berichtet das US-Promiportal "TMZ". Da wird so eine Fettabsaugung natürlich aus der sprichtwörtlichen Portokasse bezahlt.