Seit über 20 Jahren verkörpert Daniel Fehlow den Leon Moreno in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Doch damit ist nun Schluss. Fehlow steigt aus, zumindest vorerst. Er folgt damit seiner Lebensgefährtin Jessica Ginkel in die Familien-Pause.

Zwei erfolgreiche RTL-Formate müssen in nächster Zeit ohne zwei ihrer wichtigsten Darsteller auskommen. Bereits am Dienstag gab Jessica Ginkel bekannt, dass sie der Serie "Der Lehrer" den Rücken kehren wird. Seit 2013 mimte die 38-Jährige in dem Format die stellvertretende Rektorin Karin Noske.

"Ich habe unglaublich tolle sieben Jahre bei diesem wunderbaren Projekt mitwirken dürfen. Das Team vor und hinter der Kamera ist mir in der Zeit sehr ans Herz gewachsen", erklärte Ginkel zu ihrem Ausstieg. "Aber wie sagt das schöne Sprichwort: Man soll gehen, wenn es am schönsten ist."

GZSZ-Paar mit Kindern

Kein Zufall dürfte es sein, dass nun nur einen Tag später auch Daniel Fehlow seinen - zumindest vorläufigen - TV-Abschied verkündet. Schließlich ist der Darsteller des Leon Moreno in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) der Lebensgefährte Ginkels. Zusammen haben die beiden zwei Kinder. Schon 2015 brachte Ginkel einen Sohn zur Welt. Im März 2018 wurden sie und ihr 43-jähriger Freund zudem Eltern einer Tochter.

Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler am Set von GZSZ. Ginkel wirkte in der Soap, in der Fehlow mit einer kurzen Unterbrechung seit 1996 zu sehen ist, von 2006 bis 2009 ebenfalls mit. Ihre Beziehung machten die beiden erst 2016 publik.

Auszeit oder Abschied?

Auch wie Leon Moreno aus GZSZ ausscheiden wird, ist bereits bekannt: Er bricht in die USA auf, nachdem ihn von dort eine alarmierende Botschaft ereilt hat - sein Sohn Vince ist bei einem schweren Motorradunfall verunglückt.

Nicht ausgeschlossen ist, dass Fehlow noch einmal in seine Paraderolle zurückkehrt. Bislang ist lediglich von einer "Auszeit" des Schauspielers bei GZSZ die Rede.