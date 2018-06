Unterhaltung

"Ich bin kein Frauenschläger": Daniele Negroni verteidigt sich

Dass Ex-DSDS-Star Daniele Negroni schon auch mal aggressiv werden kann, wissen wir seit seiner Teilnahme im Dschungelcamp. Aber schlägt er deshalb gleich auch eine Frau? Jedenfalls löste ein Streit zwischen ihm und seiner Freundin einen Polizeieinsatz aus.

Die Meldung machte bereits am Wochenende die Runde: Daniele Negroni, Zweitplatzierter bei "Deutschland sucht den Superstar" 2012, trennt sich von seiner Freundin Tina Neumann. Doch erst nach und nach werden die Hintergründe des Krachs zwischen dem 22-Jährigen und seiner gerade mal 16 Jahre jungen Partnerin publik.

So soll es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Berliner "Interconti"-Hotel zu einem handfesten Streit zwischen den beiden gekommen sein. Dort logierte das Paar am Rande der Jugendmesse "You", für die es vor wenigen Wochen noch gemeinsam geworben hatte. Wie RTL berichtete, eskalierte die Auseinandersetzung zwischen Negroni und Neumann derart, dass sogar die Polizei anrückte. Die Beamten bestätigten dies indirekt. Es habe in der Nacht zwei Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gegeben, erklärten sie. In den Vorfall seien eine 16-Jährige und ein 22-Jähriger involviert gewesen.

Auch Neumanns Reaktion, die es bei Instagram auf über 430.000 Abonnenten bringt, sprach offenbar Bände. Sie löschte nicht nur alle gemeinsamen Fotos mit Negroni auf ihrer Seite. Sie setzte auch einen vielsagenden Post ab: "Ich hoffe, alle Frauenschläger dieser Welt bekommen das Karma, das sie verdient haben."

"Ungünstig weggestoßen"

Negroni versucht mittlerweile, den Vorfall zu relativieren und sich in verschiedenen Medien zu rechtfertigen. "Ich kann mir auch irgendwie nicht erklären, wie das am Schluss so eskalieren konnte", sagte er RTL. Gegenüber der "Hamburger Morgenpost" wiederum beteuerte er: "Das Ganze war von Tina aufgebauscht. Eigentlich ist so gut wie nichts passiert. Die Polizei wäre nicht nötig gewesen." Er habe seine Freundin nicht geschlagen, versicherte der Sänger im RTL-Gespräch. Zugleich räumte er ein, sie "sehr, sehr ungünstig weggestoßen" zu haben.

Auch in der "Bild"-Zeitung bekräftigte Negroni nun noch einmal seine Darstellung: "Ich habe Tina nicht geschlagen, so viel steht fest. Dafür habe ich einiges von ihr abbekommen. Aber ich will keine 16-Jährige anprangern. Wir waren beide sehr betrunken und sicher beide schuld an dem Streit", sagte er dem Blatt.

Sie hätten zusammen sehr viel Wodka mit einem Energy Drink konsumiert, so der Ex-DSDS-Teilnehmer. "Aber Tina verträgt mit 16 natürlich nicht viel. Sie hatte schon einen Tunnelblick", ergänzte er. Die Polizei habe bei ihnen dementsprechend auch einen hohen Alkoholpegel gemessen. Wie hoch genau, wisse er jedoch nicht. "Ich habe sie auch nicht angezeigt, sondern sie mich. Die Anzeige gegen sie erfolgte von Amts wegen", berichtete er überdies.

"Ich liebe sie"

Im "Bild"-Gespräch beharrte Negroni noch einmal auf der Feststellung: "Ich bin kein Frauenschläger." Und vielleicht rudert auch Neumann inzwischen in dieser Frage ein Stück zurück. Sie finde, das Ganze sei eine Sache zwischen ihr und dem Sänger, erklärte sie mittlerweile.

Ob sich die Wogen zwischen den beiden noch einmal glätten lassen, ist dennoch fraglich, auch wenn Negroni wohl am liebsten weitermachen würde, als wäre nichts gewesen: "Ich möchte Tina auf jeden Fall wiedersehen, denn ich liebe sie wie keinen anderen Menschen", so der gebürtige Italiener gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Negroni und Neumann hatten erst im Mai ihre Beziehung öffentlich gemacht. Nur wenige Wochen zuvor war der Sänger noch Teilnehmer an der zwölften Staffel des Dschungelcamps. Bereits dort konnten die Zuschauer erleben, dass mit ihm schon auch mal die Pferde durchgehen können - spätestens, wenn er keine Zigaretten hat.

