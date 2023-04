Im vergangenen September bricht Rapper Coolio plötzlich im Badezimmer eines Freundes zusammen. Für den Sänger kommt jede Hilfe zu spät. Nun gibt sein langjähriger Manager bekannt, was den Rapper das Leben kostete.

Gut ein halbes Jahr nach seinem Tod steht fest, woran der Grammy-prämierte Rapper Coolio gestorben ist: Im Blut des "Gangsta's Paradise"-Stars wurden Fentanyl sowie Spuren von Heroin und Methamphetamin entdeckt, gab der langjährige Manager des Sängers bei TMZ bekannt. Demnach spielten auch das schwere Asthma von Coolio und sein starkes Rauchverhalten eine Rolle bei seinem Tod. Das Los Angeles County Medical Examiner's Office geht von einem Unfall aus. Mutmaßlich erlitt er einen Herzinfarkt.

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Artis Leon Ivey Jr. hieß, wurde 59 Jahre alt. Coolio starb im vergangenen September im Haus eines Freundes in Los Angeles. Er sei zur Toilette gegangen und für längere Zeit nicht zurückgekommen, wurde damals berichtet. Als der Freund nach ihm gesehen habe, fand dieser den Sänger leblos auf dem Boden und verständigte den Notruf. Die Einsatzkräfte versuchten 45 Minuten lang, den Rapper zu reanimieren.

Fentanyl-Krise der USA

Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das eigentlich als Schmerzmittel verwendet wird. Wegen seiner hohen Wirksamkeit wird es häufig bei Krebspatienten oder nach Operationen eingesetzt oder als stärkeres Opioid für solche, denen andere Mittel zu schwach geworden sind. Fentanyl kann euphorische Gefühle wie von Heroin auslösen, hat aber auch potenzielle Nebenwirkungen wie Atemprobleme, Blutniedrigdruck und Schwindel.

In den USA wird Fentanyl allerdings auch häufig von Drogenabhängigen missbraucht und verursacht viele Todesfälle. Im vergangenen Jahr sind demnach knapp 108.000 US-Amerikaner an einer Überdosis gestorben - so viele wie nie zuvor. Zwei Drittel dieser Menschen starben durch Fentanyl. In der Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen ist das Schmerzmittel inzwischen die häufigste Todesursache.