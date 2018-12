Unterhaltung

Kassiert er einen Korb?: Das ist der neue "Bachelor"

Daniel Völz? Wer bitteschön ist Daniel Völz? Rund zehn Monate nachdem der Immobilienmakler seine letzte Rose vergeben hat, geht auch schon sein Nachfolger ins Rennen. Mit anderen Worten: Bereits im Januar gibt es einen neuen "Bachelor". Und wir wissen, wer er ist.

Mit Namen soll man bekanntlich keine Witze machen. Deshalb sagen wir jetzt über den neuen "Bachelor" auch nicht, dass er zwar eine ziemliche Bohnenstange, aber bestimmt kein Lauch ist. Wir sagen nur: Er heißt Andrej Mangold, ist schlappe 1,90 Meter groß und ehemaliger Profi-Basketballspieler.

Geboren wurde er in Deutschland, aufgewachsen ist er in Hannover. Doch er hat auch noch andere Einflüsse - sein Großvater mütterlicherseits ist Amerikaner, sein Großvater väterlicherseits stammt aus Lettland.

"Wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche … das finde ich sehr spannend", zitiert RTL den 31-Jährigen, der seit knapp einem Jahr Single ist. Mit dieser Einstellung ist er für den Job des Rosenkavaliers natürlich bestens geeignet.

Schon am 2. Januar geht es los

Apropos Job: "Der Sport war immer eine prägende Säule in meinem Leben", sagt Mangold über seine Berufung, die er unter anderem mehrere Jahre bei den Telekom Baskets Bonn und in fünf Spielen für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ausgelebt hat.

Doch der "Bachelor" in spe ist nicht nur ein Spezialist für die Jagd nach Körben, er ist auch Unternehmer: Als gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen will er, dass Kunden an einem von ihm mitentwickelten Produkt kleben bleiben. Es nennt sich schlicht "Das Kaugummi". Und raten Sie mal, um was es sich dabei handelt? Wer nicht darauf kommt, könnte sich noch einmal die dritte Staffel von "Die Höhle der Löwen" aus dem Jahr 2016 reinziehen. Dort war Mangold mit zwei Mitstreitern für "Das Kaugummi" in die Bütt gestiegen.

Lediglich raten können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch, ob Mangold in der Show wenigstens eine der 20 Damen für sich gewinnen oder am Ende womöglich einen Korb kassieren wird. Davon gehen wir aber mal nicht aus, auch wenn den bisherigen "Bachelor"-Paaren selten lang anhaltendes Glück beschieden war. So trennte sich Mangolds Vorgänger Daniel Völz, der Anfang März im TV seine letzte Rose überreicht hatte, nur knapp zwei Monate später auch schon wieder von seiner Auserwählten Kristina Yantsen.

Doch es gibt auch Dinge, bei denen wir nicht raten müssen. Erstens: Die Balz um die Rosen findet dieses Mal in Mexiko statt. Und zweitens: Los geht es bereits am 2. Januar um 20.15 Uhr bei RTL. Übertreiben Sie es also an Silvester nicht, damit sie für die neunte "Bachelor"-Staffel rechtzeitig wieder fit sind.

Quelle: n-tv.de