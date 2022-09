Das steht in den nächsten sieben Tagen an

Eine Woche Trauer um die Queen Das steht in den nächsten sieben Tagen an

"Operation London Bridge" - unter dieser Überschrift existiert schon seit Jahren ein Plan, wie es nach dem Tod der Queen weitergehen soll. Was bislang nur auf dem Papier stand, wird nun konkret. So nimmt der Ablauf der Ereignisse bis zum Staatsbegräbnis am kommenden Montag Gestalt an.

"Operation London Bridge" - unter dieser Überschrift existiert schon seit Jahren ein Plan, wie es nach dem Tod der Queen weitergehen soll. Was bislang nur auf dem Papier stand, wird nun konkret. So nimmt der Ablauf der Ereignisse bis zum Staatsbegräbnis am kommenden Montag Gestalt an.

Montag, 12. September

Nach einem Besuch des britischen Parlaments fliegen König Charles III. und seine Frau Camilla nach Edinburgh, wo in Holyrood eine traditionelle Schlüsselübergabe abgehalten wird. Die Zeremonie markiert traditionell den Beginn der Holyrood Week. Die Queen hatte zuletzt im Juni an dieser Zeremonie teilgenommen, bei der der Schlüssel symbolisch in Empfang genommen und wieder an die Stadt zurückgegeben wird.

Der Sarg der Queen wird am Nachmittag in einer Prozession zur St. Giles-Kathedrale in Edinburgh gebracht. Ein Gottesdienst mit Mitgliedern der königlichen Familie ist für 16 Uhr deutscher Zeit geplant. Nach einem Besuch des Königs im schottischen Parlament hält die königliche Familie am Abend eine Totenwache für Elizabeth II. ab. Die Öffentlichkeit kann bis Dienstag am Sarg Abschied von der Queen nehmen.

Charles III. und Camilla werden auf ihrer Reise durch Schottland, Nordirland und Wales von Premierministerin Liz Truss begleitet.

Dienstag, 13. September

Der Sarg der Königin wird um 19 Uhr deutscher Zeit in Begleitung von Prinzessin Anne von Edinburgh nach London geflogen. In der britischen Hauptstadt wird er in den Buckingham-Palast gebracht, wo er über Nacht im Bow Room aufgebahrt wird.

Der König und seine Frau fliegen nach Belfast, wo sie die Chefs aller Parteien und Vertreter aller Religionsgruppen treffen.

Mittwoch, 14. September

In einer Prozession wird der Sarg am Nachmittag vom Palast zum Parlament gebracht. In Westminster Hall wird er vier Tage lang auf einem mit purpurfarbenem Stoff bedeckten Katafalk aufgebahrt. Auch der König, seine Frau und weitere Mitglieder der royalen Familie werden sich nach Westminster Hall begeben.

Zu Ehren der Queen wird die berühmte Glocke Big Ben geläutet. Auch Kanonenschüsse werden vom Hyde Park aus abgefeuert. Die Öffentlichkeit kann in Westminster Hall bis zum 19. September 23 Stunden täglich Abschied von der verstorbenen Regentin nehmen.

Freitag, 16. September

Charles III. und Camilla besuchen Wales und vervollständigen damit ihre Reise in alle vier Landesteile des Vereinigten Königreichs.

Montag, 19. September

Um 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr deutscher Zeit): Staatliche Trauerfeier in der Westminister Abbey mit Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt. Das ganze Land verharrt für zwei Minuten in Schweigen.

Nach der Trauerfeier werden die sterblichen Überreste der Königin nach Schloss Windsor westlich von London gebracht. In der St. George's-Kapelle findet ein Gottesdienst statt, anschließend wird die Königin im Familienkreis in der Familiengruft zu Grabe getragen. Der Sarg ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Mannes Prinz Philip wird umgebettet, um künftig neben dem der Queen zu ruhen.