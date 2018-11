Unterhaltung

Von Melmac in den Dschungel?: Die nächsten Anwärter fürs Camp

Ein Blick auf den Kalender verrät: Es ist November. Allerhöchste Zeit also für Spekulationen, wer Anfang des kommenden Jahres ins Dschungelcamp zieht. Als potenzieller Kandidat gilt nun sozusagen auch ein Außerirdischer. Und nicht nur er.

Aber, aber, wer wird denn abergläubisch sein? Und so herrscht natürlich nichts als Vorfreude darauf, dass es Anfang 2019 zum mittlerweile 13. Mal heißen wird: Das Dschungelcamp ist eröffnet!

Wer dachte, das Reservoir an frischen B- und C-Promis, die sich nur allzu gerne ein paar Ekelprüfungen stellen würden, sei erschöpft, liegt selbstredend komplett daneben. Nun gut, ein paar der möglichen Kandidaten haben auch schon andere Reality-TV-Formate durch. Aber hey: Einmal ist schließlich keinmal - und Recycling kommt doch irgendwie nie aus der Mode.

Für Tommi Piper wäre der Ausflug ins Camp allerdings eine Reality-TV-Premiere, wenn man mal von seinem Abstecher zu "Das perfekte Promi Dinner" vor ein paar Jahren absieht. Tommi ... wer? Nicht jeder mag ein Bild von dem 77-Jährigen vor Augen haben. Aber seine Stimme hat mindestens eine ganze Generation im Ohr.

"Alf hat mein Leben zerstört"

Schließlich war es kein Geringerer als Piper, der dem zotteligen Außerirdischen vom Planeten Melmac namens Alf in der gleichnamigen Serie die deutschen Worte in den Mund legte. Und Alf war nicht der einzige bekannte TV-Charakter, den Piper synchronisierte. Auch "Tony Micelli" in der Sitcom "Wer ist hier der Boss?" verlieh er hierzulande seine Stimme. Mal ganz davon abgesehen, dass sich der Berliner tatsächlich durchaus auch als Schauspieler vor die Kamera traute, etwa in Serien wie "Derrick", "Tatort" oder "Großstadtrevier".

Treffen die Informationen der in dieser Frage stets gut informierten "Bild"-Zeitung zu, dann ist Piper also einer der Kandidaten für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im kommenden Jahr. Auch, weil er im Rückblick keine guten Erinnerungen an Alf hat. Ja, der Außerirdische mit der kulinarischen Vorliebe für Katzen, habe sogar sein Leben zerstört, sagt Piper heute. "Ich habe keine Rollen mehr bekommen, weil ich immer mit ihm in Verbindung gebracht wurde", ist er sich sicher.

Protz-Millionär und "Bachelor"-Zicke?

Da kann ja vielleicht die Zeit am Lagerfeuer helfen, den Geldbeutel wieder ein wenig aufzufüllen. Doch nicht nur Piper wäre laut "Bild"-Zeitung zum Ausflug ins australische Outback bereit. Ein weiterer potenzieller Dschungelcamper soll auch "Protz-Millionär" Bastian Yotta sein. Er ist allerdings bereits ein erfahrener Reality-TV-Hase. Schließlich hatte er schon seine eigene Doku-Soap und frönte zudem im vergangenen Jahr bei "Adam sucht Eva" der Freikörperkultur.

Ebenfalls gesichert ist nach "Bild"-Informationen der Einzug von Ex-"Bachelor"-Zicke Evelyn Burdecki ins Camp. Ihr Name war allerdings bereits vor ein paar Wochen kursiert - gemeinsam mit dem von Domenico de Cicco, mit dem sie bei "Bachelor in Paradise" erst vor laufenden Kameras anbändelte, um sich wenig später auch schon wieder öffentlichkeitswirksam von ihm zu trennen. Sollten beide den Gang in den Dschungel antreten, verspricht das also einiges an Zunder.

Weitere Promis, über deren Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bereits spekuliert wurde, sind die ehemalige Erotik- und "Eis am Stiel"-Darstellerin Sibylle Rauch, TV-Auswanderin Daniela Büchner, Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann sowie Emilija Mihailova und Annemarie Eilfeld, beide bekannt aus "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Aber fix ist da natürlich noch nichts. RTL wird die Dschungelcamp-Bewohner wie immer erst kurz vor Ausstrahlung des Formats offiziell bekanntgeben.

Quelle: n-tv.de