Unterhaltung

Zweite Chance für die Liebe: Die neue "Bachelorette" ist keine Unbekannte

Ach, die kennen wir doch: Nadine Klein soll in diesem Jahr Rosen an ihre Herzbuben verteilen. Anfang des Jahres versuchte sie vergeblich ihr Glück bei Bachelor Daniel Völz, nun wird die sexy Studentin in der neuen Staffel der "Bachelorette" selber auf Männersuche gehen.

Ein bekanntes Gesicht soll laut "Bild"-Zeitung die neue "Bachelorette" werden: Anfang des Jahres war Nadine Klein Kandidatin beim "Bachelor", konnte bei Daniel Völz aber keine großen Gefühle wecken. Nun soll die 32-Jährige selbst die Rosen in die Hand nehmen und in der neuen Staffel hoffentlich an die Richtigen verteilen.

Es ist noch gar nicht lange her, da wollte die schöne Studentin das Herz von Rosenkavalier Daniel erobern. Die Kultur- und Medienmanagement-Studenten outet sich bereits dort als "passionierte Esserin", die gerne kocht. Als die Älteste unter den Bachelor-Kandidatinnen konnte Klein die Fernseh-Zuschauer immer wieder mit ihrer sympathischen Ausstrahlung überzeugen. Doch trotz ihrer Vorzüge war in Folge 5 der Kuppel-Show für sie Schluss. Der 33-Jährige verschenkte seine letzte rote Rose bekanntlich an Kristina Yantsen. Die Beziehung ist jedoch schon wieder zerbrochen.

Für Nadine wollte es seither auch ohne Kameras mit der Liebe nicht klappen. Nun gibt ihr RTL eine zweite Chance. Die Zeitschrift „Closer“ hatte bereits zuvor berichtet, dass die Wahl auf Nadine gefallen sein soll. Die 32-Jährige soll den Sender vor allem mit ihrer „souveränen, zielstrebigen und authentischen Art" beeindruckt und schlussendlich von sich überzeugt haben.

50.000 Euro Gage?

Auch finanziell soll sich das Rosenverteilen lohnen. Laut "Bild" wartet auf Nadine - neben der Liebe - angeblich eine Gage von 50.000 Euro. Ihre Vorgängerin Jessica Paszka soll sogar fast das Doppelte bekommen haben. Die 28-Jährige suchte zuletzt ihr Glück in der Sendung und fand es zunächst auch in David Friedrich. Doch die Beziehung hielt nicht lange, das Paar trennte sich.

Ob für Nadine Klein der Richtige dabei sein wird, wird sich Ende Sommer in der neuen "Bachelorette"-Staffel zeigen. Die Fans dürfen zumindest gespannt sein, wie die 32-Jährige bei den zwanzig liebeshungrigen Männern ankommen wird.

Quelle: n-tv.de