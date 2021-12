Nach seinem Aus im Frühjahr bei "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar" legt Dieter Bohlen eine Schaffenspause ein. Die soll aber im Jahr 2022 enden. Ein großer Auftritt steht bereits fest.

Nachdem sich Dieter Bohlen im März dieses Jahres aus den RTL-Shows "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar" zurückgezogen hatte, wurde es zunächst ruhig um den Pop-Titan. Jetzt steht fest: Der Musiker wird 2022 auf die Bühne zurückkehren. "Bald gibt es wieder richtig was auf die Ohren", kündigt Bohlen voller Vorfreude in einer Instagram-Story an.

Er wird am 6. August 2022 beim Festival "Lieblingslieder" in der Rheinaue Bonn auftreten. Auf der offiziellen Seite der Veranstaltung wurde Bohlen als "Special Guest" angekündigt. Bei dem Konzert wird er seine größten Hits zum Besten geben. "Modern Talking und so weiter", so der 67-Jährige.

Auch diese Stars sind dabei neben dem Pop-Titan wird eine Vielzahl weiterer Musikstars auftreten: Genannt werden vom Veranstalter etwa Vanessa Mai, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Nino de Angelo, Marianne Rosenberg, Jürgen Drews, Ben Zucker, Ross Antony, Ramon Roselly und Michelle. Tickets stehen ab sofort zum Verkauf. Es wird mit bis zu 50.000 Zuschauern gerechnet.

Auch ein Comeback im TV hatte Bohlen nie ausgeschlossen. "Klar, seht ihr mich wieder im Fernsehen." Er mache sich Gedanken, wie eine mögliche Show aussehen könnte, betonte er vor wenigen Monaten. In eine Casting-Show, in der er wieder "irgendwelche Sänger" bewerte, wolle er aber definitiv nicht. Er sei auf der Suche nach "etwas komplett" Neuem, dass seine Fans "vom Hocker haut". Doch das würde eben Zeit in Anspruch nehmen: "Und das dauert natürlich, also gebt mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken", bittet er seine Fans.