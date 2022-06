Will ihre Bekanntheit zur Aufklärung nutzen: Doreen Dietel.

Vor wenigen Wochen macht Doreen Dietel ihre Hautkrebs-Diagnose öffentlich. Sie sei "ganz allein daran schuld", sagt die Schauspielerin mit Blick auf ihre regelmäßigen Solariumbesuche. Vor ihrem Sohn hält sie die Krankheit jedoch geheim.

Doreen Dietel muss derzeit schwere Zeiten durchmachen. Wie die Schauspielerin kürzlich bekannt gab, wurde bei nach einem Haut-Screening schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Seitdem musste sich die 47-Jährige bereits mehreren Operationen unterziehen, um die Tumore zu entfernen. Weitere OPS sollen bald folgen, denn es müsse "noch mehr weggeschnitten werden", wie sie der "Bild"-Zeitung nun verrät.

Für ihre Diagnose zieht sich die "Dahoam ist Dahoam"-Darstellerin selbst zur Verantwortung. Sie sei "ganz allein daran schuld", sagt Dietel gegenüber der "Bunte". Da sie sich immer für ihre helle Hautfarbe geschämt habe, sei sie regelmäßig ins Sonnenstudio gegangen. "Ich hatte seit ich 19 Jahre alt war eine Solariumflatrate, da konnte man sich für 30 Mark jeden Tag schön auf die Sonnenliege legen." Eine Entscheidung, die sie nun bitter bereut.

Sohn hat "Angst um die Mami"

Doch nicht nur über ihr eigenes Verhalten ärgert sich die Reality-TV-Darstellerin, sondern auch über ihre Krankenkasse. Denn die wollte offenbar nicht für das teure Haut-Screening aufkommen. "Das ist eine hohe Rechnung, die ich da bekommen habe", sagte Dietel der "Bunte". "Ich habe die dann zur Krankenkasse eingeschickt und die haben sich geweigert, auch nur einen Cent zu zahlen." Die Folgen: "Das machen dann viele Leute nicht. Die machen dieses Screening nicht, was aber sehr wichtig ist. Sonst hätte ich den (Krebs, Anm. der Red.) nicht erkannt."

Mit ihren Fans geht die 47-Jährige sehr offen mit der Krankheit um. Sie will ihre Bekanntheit zur Aufklärung nutzen und appelliert in den sozialen Medien, regelmäßig zur Kontrolle zu gehen und Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor zu benutzen. Nur ihrem achtjährigen Sohn Marlow habe sie die Diagnose verschwiegen. "Er hat eh Angst um die Mami, weil ich ziemlich früh immer weg war zum Drehen und weil ich viel arbeite", so Dietel im Gespräch mit RTL. Stattdessen habe sie ihm mit Blick auf ihre kleinen Operationen gesagt, dass sie sich "eine Zecke rausschneiden" lassen musste.

Doreen Dietel wurde in den 1990er-Jahren durch Fernseh- und Filmrollen bekannt. Unter anderem wirkte sie in Produktionen wie "Tatort", "Der Bulle von Tölz", "Bei aller Liebe" und "Dahoam ist Dahoam" mit. Zuletzt war sie vor allem in Reality-TV-Formaten wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" zu sehen.