Anfang des Monats macht Elliot Page sein Coming-out als Transgender öffentlich. Seither war es still um den 33-jährigen Schauspieler. Nun meldet er sich in den sozialen Medien zurück und bedankt sich für den Zuspruch und die Liebe seiner Fans.

Drei Wochen ist es her, dass Elliot Page bei Instagram und Twitter bekannt gibt, fortan ein Mann zu sein. Sein Coming-out als Transgender wird von seinen Fans extrem positiv aufgenommen, sodass sich der 33-jährige Schauspieler nun mit einem weiteren Post bei ihnen für ihre Unterstützung bedankt.

"Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Eure Liebe und Unterstützung sind das größte Geschenk", schreibt er zu einem Selfie, auf dem er eine Brille, ein Beanie und einen Kapuzenpulli trägt. "Bleibt sicher. Seid füreinander da", schreibt er weiter und verspricht: "Wir sehen uns 2021."

"Unterstützt diese Projekte"

Zudem macht der "Juno"-Darsteller in dem Post auf zwei Organisationen aufmerksam, die Transgender unterstützen und ihm offenbar sehr am Herzen liegen. Zum einen ist es die Notfallnummer "Trans Lifeline", zum anderen das Projekt "Transanta", das Weihnachtsgeschenke für Jugendliche in Notsituationen koordiniert. "Wenn ihr könnt, unterstützt diese Projekte", bittet Page seine fast 4,5 Millionen Follower.

1,5 Millionen von ihnen haben den Post inzwischen gelikt, viele hinterließen lobende, Mut machende und liebende Kommentare, darunter auch einige Prominente. So zum Beispiel Schauspielkollegin Jennifer Garner, die schrieb: "Alles, alles Liebe für dich, Elliot."

Der Kanadier Page wurde 2007 mit dem Film "Juno" bekannt. Seit 2018 ist er mit der Tänzerin Emma Portner verheiratet. Im vergangenen Jahr übernahm Page eine Hauptrolle in der Comic-Verfilmung "The Umbrella Academy", die auf Netflix zu sehen ist. Der Streamingdienst hat auf Pages Statement früher in diesem Monat direkt reagiert und die Metadaten von Filmen und Serien, in denen er auf der Plattform zu sehen ist, geändert. Besucht man etwa die Übersichtsseiten von "The Umbrelly Academy" und "Juno", wird der Schauspieler dort bereits als Elliot Page aufgeführt.