Unterhaltung

Heiße Wäsche aus Diamanten: Fantasy Bra kostet eine Million US-Dollar

Ein guter BH darf schon mal was kosten - jedenfalls, wenn es ein besonders schöner ist. Das Exemplar, in dem Model Elsa Hosk ihre Brüste neuerdings spazieren führt, dürfte für die meisten unerschwinglich bleiben. Er ist aus Silber und Diamanten.

Die "Victoria's Secret"-Show 2018 steht unmittelbar bevor. Am 8. November soll die sexy Dessous-Modenschau in New York aufgezeichnet werden. Das Highlight steht bereits fest: Die Modemarke hat den "2018 Dream Angels Fantasy Bra" enthüllt.

Auf dem Laufsteg in New York wird dem schwedischen "Victoria's Secret"-Engel Elsa Hosk die Ehre zuteil, das edle Teil zu tragen. Erste Fotos von der blonden Schönheit mit der ausgefallenen BH-Kreation gibt es auch auf Instagram zu bestaunen.

Hosk selbst postete mehrere Bilder und ein kurzes Video von sich in dem funkelnden Teil. "Das hier geht an alle, die an harte Arbeit glauben und die wildesten Träume haben", schreibt die 29-Jährige zu einem der Posts. "Danke, dass ihr meinen habt wahr werden lassen, Victoria's Secret!" Sie könne nicht warten, den BH auf dem Laufsteg zu tragen.

Teurer Spaß

Der Fantasy Bra hat bei Victoria's Secret Tradition. Das diesjährige Exemplar hat Atelier Swarovski exklusiv angefertigt, wie das Wäsche-Labelt bekanntgab. Die raffinierte Kreation ist in Silber gehalten und mit über 2100 Diamanten geschmückt. Der BH umfasst über 71 Karat. Die sexy Körperkette besteht aus Topas und der birnenförmige Diamant in der Mitte hat 2,03 Karat. Es soll 930 Stunden gedauert haben, um alles zu erstellen. Die Kreation hat laut offiziellen Angaben einen Wert in Höhe von einer Million US-Dollar (etwa 877.000 Euro).

Hosk tritt übrigens in große Fußstapfen: Vor ihr veredelte Victoria's Secret bereits Candice Swanepoel, Miranda Kerr oder Heidi Klum das Dekolleté. Den bisher teuersten BH trug Gisele Bündchen im Jahr 2000 bei der berühmten Dessous-Show. Der "Red Hot Fantasy Bra" kostete gigantische 15 Millionen Dollar (rund 13,7 Mio. Euro). Im Vergleich dazu ist das diesjährige Exemplar fast ein richtiges Schnäppchen.

Quelle: n-tv.de