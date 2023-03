Ein peinlicher Politiker-Enkel, der sich ins Aus katapultiert, die Trennung von Stefano Zarrella und seiner Romina und eine "Let's Dance"-Profitänzerin, die sich nackig macht: Hier kommen die News der Woche aus dem Kosmos der Promis und jener, die sich dafür halten.

In diesem mir immer suspekter werdenden Internet frage ich allwöchentlich die Leute, welches Thema sie bei den Promis derzeit am meisten interessiert, berührt oder so dermaßen aufregt, dass ihnen unverzüglich das Klappmesser in der Hosentasche aufgeht. Die Promikenner-Community hält mich da gut auf dem Laufenden. Denn: Ich komme ja bei diesen ganzen Neu-Promis überhaupt nicht mehr hinterher! Ich glaube, die wurden allesamt mit ChatGPT gebastelt.

Wissen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ich werde so langsam alt. Die meisten derzeit schwer angesagten Sternchen kenne ich kaum noch. Wer sind diese Leute, frage ich mich inzwischen regelmäßig. Was zeichnet sie aus? Durch welches ihrer Talente sind sie berühmt geworden? Und dann hört man Antworten wie diese: "Das ist doch der, der sich nackig und im Vollsuff neben Monika auf die Schaukel gesetzt hat!" Achsoooo! Ja, Mensch, der ist das! Den muss man natürlich kennen! Genauso wie die schöne 19-Jährige, die es sich nicht nehmen lässt, stolz auf ihren Fuchs-Pelz zu sein, weil unechter Pelz auf ihrer zarten Haut nichts zu suchen habe. Heidewitzka, die Gesellschaft verblödet im Akkord!

Neulich wurde ich gefragt, ob ich nicht mal etwas über Henrik Stoltenberg schreiben könne. Das ist so ein peinlicher Politiker-Enkel, der auf fabulöse Weise zeigt, dass es auf Dauer nicht gutgeht, jeden Instagram-Influencer, der eine gewisse Reichweite mitbringt, für die Glotze interessant zu finden. Henrik Stoltenberg ist nicht, wie Sie vielleicht annehmen, mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verwandt, nein, er ist Ernährungscoach und wurde durch seine Teilnahme an einem der sogenannten Bumsformate bekannt. So sehr, dass er nackt auf ein Pferd kroch und eine Schule für Influencer eröffnen wollte. Dort lernt man dann nicht etwa Respekt oder liest ein Buch - von mir aus auch den Knigge - nein: Man lernt, wie man so berühmt wird wie Henrik Stoltenberg.

"Meinen Ausweis zeig ich nicht!"

Promis, denen ihre zu Kopf gestiegene Berühmtheit regelmäßig die Festplatte im Oberstübchen lahmlegt, gibt es seit jeher zur Genüge. Und so scheint es für unseren Henrik auch kein Problem zu sein, Naziparolen aus dem Fenster zu plärren und sich wegen versuchter Nötigung, Körperverletzung und Betrug vor Gericht verantworten zu müssen. Neueste Entgleisung des 26-Jährigen: Er soll eine Frau gebissen haben. Mehrfach.

Was man immer öfter über Möchtegern-Promis vernimmt, ist deren Empörung. Erst kürzlich verlauteten Boulevardmedien, dass Nicolas Puschmann, der einen unschuldigen Mann vor Gericht zerrte und der Homophobie beschuldigte, not amused war, auf der Straße nicht erkannt worden zu sein. Er sei schließlich - Nicolas Puschmann! Die gleiche verbale Flitzeritis gab auch Stoltenberg von sich. Nach seiner Naziparolen-Pöbelei habe er sich laut eines Polizisten geweigert, seinen Ausweis zu zeigen: "Er sagte zu uns, dass man ihn kennen muss und er sich deswegen nicht auszuweisen brauche." Hallo, liebe Welt, bitte nehmt mich endlich wahr! Jeder muss meinen Namen kennen! Ich bin mal in irgendeinem Trash-Format durchs Bild gelatscht und habe nackt auf einem armen Gaul posiert! Na, Halleluja!

Sie merken schon, liebe Leserinnen und Leser, dieses Paralleluniversum fasziniert mich. Möglicherweise handelt es sich aber auch um einen Schockzustand. Ich möchte mich wirklich, wirklich, wirklich mit den großen Stars beschäftigen, aber leider hält mich ein Jimi Blue Ochsenknecht, der seine Tochter nicht besucht, davon ab. Oder aber Reality-Sternchen, die sich darüber echauffieren, wie eine Frau, noch dazu eine Mutter, es wagen kann, im TV nach einem neuen Partner zu suchen.

"Stefano Zarrella und seine Romina"

In der Mittagspause fragt mich eine Freundin, ob ich die dritte Folge von "Prominent getrennt" gesehen habe. Das sei derzeit DAS Thema. Und eine Leserin möchte wissen, ob ich mitbekommen habe, dass "Stefano Zarrella und seine Romina" kein Paar mehr seien. Hilfe, wer? Ich kenne lediglich Giovanni Zarrella. Der war mal bei "Bro'Sis" und singt heute Schlager. Außerdem hat er wohl Carmen Nebels Show geerbt. Hallo?! Das muss doch an Zarrella-Infos ausreichen!

Es ist ein Dilemma! Bald wird mir diese Kolumne verlustig gehen, weil ich kopfschüttelnd durch diesen neuen Promi-Kosmos spaziere und mich einfach partout dagegen verwehre, wissen zu wollen, wer Gloria oder Melanie Thiele sind. Dafür kenne ich Stefan Mross. Kann das bitte anerkannt werden?

Hier komprimiert News von echten Promis, die in dieser Woche für Gesprächsstoff in den Kantinen sorgten: Dreiste Paparazzi rückten dem an Demenz erkrankten US-Schauspieler Bruce Willis auf die Pelle, Sarah Ferguson vermisst die verstorbene Queen und Bushidos Gattin Anna-Maria Ferchichi war beim Phlebologen. Außerdem: Profitänzerin Patricija Ionel hat sich für den "Playboy" ausgepellt und Yeliz Koc schwelgt endlich wieder im Liebesglück. Bis nächste Woche! Und vergessen Sie bitte nicht, Freitagabend wieder "Let's Dance" zu schauen, wo unsere zauberhafte Anna Ermakova garantiert wieder das Parkett abfackelt.