Unterhaltung

Schockdiagnose für Kultsänger: Frank Zander ist an Krebs erkrankt

Wer den Schlagersänger Frank Zander nicht als Kunstfigur Kurt aus den 80er-Jahren kennt, hat aber sicher schon von seinen alljährlichen Weihnachtsessen für Obdachlose gehört. Nun geht der 75-Jährige mit einer schlimmen Diagnose an die Öffentlichkeit. Er leidet an Krebs.

Schlagersänger Frank Zander ist an Krebs erkrankt. Der 75-Jährige bestätigte der "Bild"-Zeitung, dass er in der vergangenen Woche operiert werden musste. Es sei ein Tumor aus der Prostata entfernt worden, so Zander. Der Eingriff war demnach erfolgreich. "Der Krebs hat nicht gestreut, alles in Ordnung", sagte der Berliner Musiker der Zeitung. Anfang der Woche stand er bereits wieder für eine TV-Aufzeichnung vor der Kamera. Indem er mit der Diagnose an die Öffentlichkeit geht, will er andere dazu animieren, richtig vorzusorgen.

"Ich habe eine gewisse Vorbild-Wirkung", erklärte Zander. "Deshalb sage ich ganz klar allen Männern: Geht zum Arzt, macht die Vorsorge-Untersuchung! Seid nicht so feige." Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist Prostatakrebs die häufigste Krebserkrankung und die dritthäufigste Krebstodesursache bei Männern in Deutschland. Zwar ist die Zahl der Neuerkrankungen in den vergangenen Jahren leicht gesunken - dennoch gab es allein 2012 63.700 neue Erkrankungs- und knapp 13.000 Todesfälle.

Zander will anderen Männern mit seiner Erkrankungsgeschichte auch die Angst vor einem operativen Eingriff nehmen. "Das ist wie Mandeln rausnehmen", sagt er. "Ich kann keine Kinder mehr machen, sonst ist alles ganz normal. Auch Radfahren darf ich in drei Monaten schon wieder." Schon fünf Tage nach der Operation habe er die Klinik wieder verlassen dürfen. Als geheilt gelten Prostatakrebs-Patienten allerdings erst, wenn sie nach fünf Jahren keinen Rückfall erlitten haben.

Zander: "Man merkt es nicht"

"Die meisten Männer verschweigen das Thema", beklagt Zander. "Über untenrum redet man nun mal nicht so gerne." Er plädiert jedoch für mehr Offenheit. Immerhin sind die Heilungschancen bei dieser Krebsart gut, wenn die Erkrankung frühzeitig erkannt wird. Wenn klare Symptome auftreten, ist es hingegen meist schon zu spät. "Man merkt es nicht, das ist die Schweinerei", sagte Zander.

Zander wurde in den 70er-Jahren mit Liedern wie "Der Ur-Ur-Enkel von Frankenstein", "Ich trink auf dein Wohl, Marie" und seiner charakteristisch rauen Stimme bekannt. Ende der 80er-Jahre kreierte Zander mit langem Mantel und Sonnenbrille die Kunstfigur Kurt und landete mit "Hier kommt Kurt" einen seiner größten Hits. Seit Jahren engagiert sich der gebürtige Berliner außerdem für Obdachlose in seiner Heimatstadt: Für sie organisiert er einmal im Jahr ein Weihnachtsessen mithilfe vieler Sponsoren.

Quelle: n-tv.de