Das Warten hat bald ein Ende: "Game of Thrones"-Finale hat Sendedatum

Die Fans der Fantasy-Serie "Game of Thrones" können es kaum noch erwarten, bis endlich die finale achte Staffel ausgestrahlt wird. Bislang hieß es lediglich, der Showdown im Kampf um den Thron in Westeros werde 2019 gezeigt. Jetzt steht immerhin auch schon der Monat fest.

Wer wird am Ende auf dem Eisernen Thron Platz nehmen? Daenerys Targaryen? Tyrion Lennister? Jon Schnee? Oder womöglich keiner von ihnen allen?

Fans von "Game of Thrones" warten sehnsüchtig auf die Auflösung dieser Frage. Nun können sie sich im Kalender zumindest schon einmal einen Monat rot anstreichen. Wie der Sender HBO bekanntgab, wird die achte und finale Staffel der Erfolgsserie ab April 2019 ausgestrahlt.

Die Ankündigung erfolgte in einem Video, das HBO veröffentlichte, um die Vorfreude weiter anzuheizen. In dem Clip sind Szenen aus den ersten sieben Staffeln der Serie zu sehen. Am Ende heißt es in einer Einblendung lediglich, das Finale komme im April 2019. Ein genauer Termin wird nicht genannt.

15 Millionen Dollar pro Folge

Den Machern von "Game of Thrones" zufolge wird der Showdown der Serie zur größten Schlacht der Fernsehgeschichte. Mehrere Wochen lang wurde demnach in Belfast gedreht, um den Kampf zwischen Menschen und der Untoten-Armee der Weißen Wanderer einzufangen. Allein die Dreharbeiten für die Außenaufnahmen hätten 55 Nächte gedauert.

Es habe auch die Idee gegeben, das Fantasy-Finale im Kino statt im Fernsehen zu zeigen, verriet David Benioff, Autor und Produzent von "Game of Thrones", vor Kurzem dem US-Magazin "Entertainment Weekly". HBO habe die Pläne, drei Kinofilme nach dem Vorbild von "Der Herr der Ringe" zu drehen, jedoch verworfen. Gleichwohl habe sich der Sender bereit erklärt, das Budget für die abschließende Staffel noch einmal zu erhöhen. Eine einzige der insgesamt sechs finalen Folgen kostet demnach rund 15 Millionen Dollar.

Quelle: n-tv.de