Unterhaltung

"Der Berg" mal ganz zärtlich: "Game of Thrones"-Star heiratet

Er ist der stärkste Mann der Welt und er hat ganz besonders starke Gefühle: Hafthor Björnsson ist kein Brutalo wie seine "Game of Thrones"-Figur "Der Berg". Auf Instagram zeigt er sich mit seiner frisch angetrauten Ehefrau - schwer verliebt.

Bekannt wurde er als alias Gregor "Der Berg" Clegane in der internationalen Erfolgsserie "Games of Thrones", jetzt hat der "stärkste Mann der Welt", Hafthor Björnsson, geheiratet. Der isländische Schauspieler und seine Freundin Kelsey Morgan Henson haben sich am Wochenende das Jawort gegeben.

"Es ist mir ein großes Vergnügen, Kelsey Morgan Henson jetzt meine Ehefrau nennen zu dürfen!", kommentiert der 2,06 Meter große Mann die schöne Nachricht auf Instagram. Zu dem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er seine Braut auf Händen trägt, schreibt er außerdem: "Ich kann diese schöne Frau für den Rest unseres Lebens durch dick und dünn tragen! Ich bin so aufgeregt wegen all der Abenteuer, die wir gemeinsam erleben werden."

Und auch die Braut verleiht ihrer Freude via Instagram Ausdruck. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren großen Mann lachend durch die Landschaft zieht, schreibt sie erst scherzhaft: "Ich freue mich darauf, diesen großen Kerl für den Rest meines Lebens zu ziehen." Doch dann folgt noch eine echte Liebeserklärung: "Thor Björnsson, ich liebe dich jetzt und für immer und verspreche dir, bei allem, was uns das Leben bescheren wird, an deiner Seite zu sein. Ich liebe dich, Baby!"

Björnsson mimt übrigens nicht einfach nur fürs Fernsehen einen starken Typen. Der 29-Jährige ist neben seinem Beruf als Schauspieler auch Kraftsportler. 2018 gewann er den Titel "World's Strongest Man", also "stärkster Mann der Welt".

Mehr zum Thema 24.06.18 Promi-News des Tages Jon Snow ist unter der Haube

Als "Der Berg" war Björnsson in einigen Schlüsselmomenten von "Game of Thrones" beteiligt. Ob ihm auch in der finalen achten Staffel der HBO-Rolle eine tragende Rolle zukommen wird, muss sich zeigen. Die neuen Folgen sollen 2019 erscheinen.

Quelle: n-tv.de