Gerade erst haben sich Bachelorette Gerda Lewis und ihr Auserwählter Keno Rüst getrennt, da tauchen augenscheinlich eindeutige Fotos von ihr und einem anderen Kandidaten in den Medien auf. Jetzt spricht die 26-Jährige bei Instagram Klartext.

Auf Fotos, die am Wochenende in Straßburg entstanden, sah man Gerda Lewis sehr vertraut mit Tim Stammberger. Der wankelmütige Polizist hatte vor dem Finale der diesjährigen "Bachelorette"-Staffel überraschend das Handtuch geworfen beziehungsweise die Rose von Gerda Lewis abgelehnt. Eine echte Sensation, das hatte bislang noch keiner gewagt.

Nur wenige Wochen war Lewis im Anschluss an die Sendung also mit dem Staffel-Gewinner Keno Rüst zusammen und womöglich nur die zweite Wahl. Im Liebesurlaub in Los Angeles kam es jedenfalls recht bald zur Trennung, von der die Öffentlichkeit Mitte Oktober erfuhr. Nach den Fotos aus Straßburg wird nun spekuliert, ob Stammberger der eigentliche Grund für das Beziehungsaus gewesen sein könnte. Doch davon will Lewis nichts wissen. "Wenn man unseren Weg verfolgt hat, dann ist es nachvollziehbar, dass es im Nachhinein Gesprächsbedarf gab – oder gibt. (...) Wir haben gesprochen, es gab einige Dinge zu klären. Einige haben wir geklärt", stellt sie die Situation mit Stammberger in Straßburg klar.

"Nichts Unrechtes getan"

Und auch 25-jährige Polizist äußerste sich zu den Gerüchten bereits per Instagram-Video. "Gerda und ich kamen in Kontakt, nachdem sie sich von Keno getrennt hat. Wir haben uns geschrieben, wie es einander so geht." Straßburg liege genau zwischen ihren Wohnorten und dazu noch in Frankreich, also fernab der deutschen Medien. "Wir wollten es ein bisschen privat halten, damit solche Spekulationen, wie sie jetzt aufgekommen sind, nicht aufkommen."

Das war nicht von Erfolg gekrönt, und so war der 28-jährige Rüst nahezu entrüstet, als er von dem Treffen zwischen seiner Ex und dem ehemaligen Mitstreiter erfuhr. "Ihr könnt euch denken, was ich davon denke", sagte er in seinerseits in einer Instagram-Story. Er habe beiden vertraut und die Situation fühle sich blöd an. "Man weiß natürlich nicht, wie lange das schon geht", so der Projektingenieur und gab zu, sich hintergangen zu fühlen.

Lewis aber beteuert in ihrem Video ebenfalls, dass Stammberger und sie erst nach dem Ende der Beziehung wieder Kontakt aufgenommen hätten. Die 26-Jährige findet, alles würde viel schlimmer dargestellt, als es tatsächlich war, und stellt am Ende klar: " Tim und ich sind auch kein Paar. Wir haben auch niemandem etwas Unrechtes getan."