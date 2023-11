Dass der "Sommerhaus"-Aufenthalt für viele Paare zum Beziehungskiller wird, ist nicht neu. Dass es nun ausgerechnet auch diese beiden erwischt, ist aber doch ein wenig überraschend: Gigi Birofio und Dana Feist haben sich getrennt. Sie soll ihm den Laufpass gegeben haben.

Das nächste Paar aus der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr ist Geschichte. Die Reality-TV-Darsteller Luigi "Gigi" Birofio und Dana Feist haben sich getrennt. Das bestätigte Feists Management gegenüber RTL. Die Trennung ging demnach von ihr aus. Grund sei mangelndes Vertrauen, hieß es lediglich. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Über eine mögliche Trennung war schon länger spekuliert worden. Der Grund: Die beiden waren sich in den sozialen Netzwerken gegenseitig entfolgt. Auch gemeinsame Bilder luden sie seit geraumer Zeit nicht mehr hoch. Stattdessen löschte Feist alle alten Pärchenfotos auf ihrem Instagram-Profil.

Der 24-jährige Industrieelektriker und die zwei Jahre ältere Soldatin wurden unabhängig voneinander durch diverse Reality-TV-Formate bekannt. Birofio nahm etwa an der RTL-Show "Ex on the Beach" und dem RTL+-Format "Temptation Island VIP" teil. Feist sah man wiederum bei "Love Island" auf RTLZwei und "Are You The One?" auf RTL+.

Ausschluss aus dem "Sommerhaus"

Birofio zog im Januar 2023 zudem ins RTL-Dschungelcamp. Kurz zuvor war er mit Feist zusammengekommen. So sinnierte er während seiner Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bereits häufiger von seiner "Perle".

Im "Sommerhaus der Stars" absolvierten die beiden nun ihren ersten Pärchenauftritt in einer Show - und präsentierten sich dabei im Vergleich zu vielen ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter durchaus harmonisch. Dennoch war ihr Aufenthalt nur von kurzer Dauer. Nach einem Streit mit dem Konkurrenz-Paar Can Kaplan und Walentina Doronina, in dem Birofio handgreiflich geworden war, wurden sie der Sendung verwiesen. Ob der Vorfall auch bei der jetzigen Trennung eine Rolle gespielt hat, ist nicht bekannt.

Auch Maurice Dziwak und Ricarda Raatz sind getrennt

Zur "Sommerhaus"-Wiedersehensshow, die vergangene Woche von RTL ausgestrahlt wurde, waren Birofio und Feist nicht eingeladen. Auf unterschiedlichen Sofas saßen hingegen die ebenfalls als Reality-TV-Darsteller bekannt gewordenen Maurice Dziwak und Ricarda Raatz, deren Beziehung den "Sommerhaus"-Ausflug auch nicht überlebt hat. Die beiden trennten sich direkt nach der Aufzeichnung. Als einen Grund nannte Dziwak die mangelnde Motivation seiner Partnerin in den Spielen des Formats.

In den vergangenen Jahren ist der "'Sommerhaus'-Fluch" regelrecht zu einem stehenden Begriff geworden. Immer wieder kommt es vor, dass Paare nur kurz nach der Teilnahme an dem Format getrennte Wege gehen.