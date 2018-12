Unterhaltung

Engel im Retro-Rausch: Gigi macht die Blondie

Gerade erst war Gigi Hadid in der Fashion-Show von "Victoria's Secret" zu sehen, jetzt tauscht sie die Dessous gegen einen aufregenden Retro-Look. Für das "W"-Magazin stylt sie sich wie einst Blondie-Sängerin Debbie Harry. Was das Original wohl darüber denkt?

Gigi Hadid gehört zu den prominentesten Models unserer Zeit. Eine Kostprobe ihres Laufsteg-Könnens hat sie - gemeinsam mit ihrer Schwester Bella - soeben erst wieder bei der alljährlichen Show des legendären Unterwäsche-Labels "Victoria's Secret" gegeben.

Jetzt jedoch hat die 23-Jährige die Dessous vorerst wieder ausgezogen und sich stattdessen in die Kluft einer Ikone aus einer anderen Zeit geworfen. Für das US-amerikanische Modemagazin "W" verwandelte sich Gigi Hadid in ein Abziehbild von Debbie Harry. Die heute 73-Jährige feierte mit ihrer New-Wave-Band Blondie vor allem Ende der 70er- und Anfang der 80er-Jahre nicht nur musikalische Erfolge, sie mauserte sich auch zur punkigen Kultfigur.

"So cool"

"Ein bisschen Blondie, um die Ferien zu feiern. Ich freue mich so, wieder auf dem Cover des 'W'-Magazins zu sein", schrieb Gigi Hadid zu einem Bild der aktuellen Titelseite der Zeitschrift, das sie bei Instagram postete. Doch sowohl das Model selbst als auch das Magazin veröffentlichten in dem sozialen Netzwerk auch noch weitere Fotos des Shootings.

"Ich habe immer studiert, wie Models Bilder machen. Mir war immer wichtig, das bessere Bild zu machen", zitiert das "W"-Magazin Gigi Hadid. Und weiter: "Ich möchte nicht nur irgendeine weitere Person auf einer Seite sein. Ich möchte, dass die Menschen ein neues Bild von mir sehen und sich eines Tages daran so erinnern, wie wir uns an diese Bilder von Debbie Harry erinnern."

Was die Sängerin von der Hommage des Models an sie hält, ist bis dato nicht überliefert. Den Hadid-Fans jedoch scheinen die Aufnahmen zu gefallen. "Ich liebe diesen 80er-Stil an dir", "Die Blondie in dir sieht fantastisch aus" oder schlicht "So cool" sind nur einige der Kommentare, die die Nutzer bei den Fotos hinterlassen haben.

